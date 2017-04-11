В последние несколько дней 20-летняя Лурдес Леон стала одной из самых обсуждаемых персон в СМИ. Дочь Мадонны отправилась на отдых в Майами, где ее и настигли вездесущие папарацци. Фотографии девушки быстро распространились в Сети, вызвав волну удивления у поклонников.

1 2 3 ... 15 Дочь Мадонны неприятно удивила отдыхающих на пляже в Майами

Старшая дочь Мадонны шокировала отдыхающих одного из майамских пляжей. 20-летняя звезда появилась на публике с небритыми подмышками. Причем, похоже, что саму Лурдес ничуть не смущало обилие растительности на собственном теле. Девушка как ни в чем не бывало принимала солнечные ванны и веселилась в компании друзей.

Впрочем, окружающим было что обсудить и помимо нежелательных волос в интимных местах звезды. Как оказалось, на теле Лурдес также есть несколько необычных татуировок. На одной из них отчетливо виднеется буква R, похожая на логотип Rolls-Royce, однако нам кажется, что девушка посвятила рисунок не известному автомобильному бренду, а своему брату Рокко Ричи.

Что же касается подмышек, то здесь Лурдес не единственная в своем роде. Подобной тенденции придерживается также ее звездная мать. Таким образом Мадонна и многие другие звезды выражают свою принадлежность к числу феминисток.