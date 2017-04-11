Эштон Катчер выступил с эмоциональной речью с трибуны университета Drake в Де-Мойне, штат Айова. Руководство вуза пригласило 39-летнего актера для вручения ему почетной награды в номинации «Образец для подражания».

1 2 3 ... 15 Эштон Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур

Эштон Катчер принадлежит к числу звезд, которые не привыкли распространяться о личной жизни. Сейчас актер счастлив в браке и воспитывает двух очаровательных детей, а когда-то за ним водилась слава опытного ловеласа. Любовь к женщинам в свое время разрушила отношения Эштона с одной из главных красавиц Голливуда — Деми Мур. Об этом и многом другом актер рассказал во время своего выступления в стенах университета Drake в Де-Мойне.

«Характер человека проявляется тогда, когда таблоиды буквально рвут вас на части из-за того, что вы сделали или не сделали. А на следующий день вам нужно идти на работу и играть. Мне очень повезло, что я развелся, — рассказал актер. — Я почувствовал, что это такое, сколько в этом браке было потерь и сколько любви, даже несмотря на то, что все это было грязно и недостойно».

Не забыл Эштон упомянуть и о своих нынешних отношениях. Стоя на трибуне, актер заявил, что рождение детей стало для него самым грандиозным уроком из всех, что когда-либо преподносила жизнь.



Только после появления на свет дочери Уайатт и сына Димитрия он понял, что значит быть по-настоящему ответственным за жизнь другого человека. «Отцовство пробудило во мне желание позвонить родителям и сказать: «Мне очень жаль, что я никогда не понимал, как сильно вы меня любили»», — завершил свою речь Катчер.