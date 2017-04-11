Только близкие люди могут сделать по-настоящему больно, ведь они куда лучше чужих знают, куда нанести удар. Причин, которые подталкивают к самоутверждению за чужой счет, не слишком много — как правило, речь идет о деньгах или славе. Знаменитости, у которых есть и то, и другое, часто оказываются в ситуациях, когда предают те, от кого ждут любви и поддержки

1 2 3 ... 31 Меган Маркл (35 лет)

Стоило только принцу Гарри обратить внимание на Меган Маркл, как она мгновенно превратилась из малоизвестной актрисы в мировую знаменитость. Неудивительно, что у американки, на месте которой хотела бы оказаться едва ли не каждая вторая девушка, есть масса недоброжелателей. Однако мы и предположить не могли, что хейтер отыщется и среди родных актрисы



Ради материальных благ или славы порой даже самые близкие люди могут пойти на предательство, забыв о кровных узах. Woman.ru собрал для вас истории селебрити, которые иллюстрируют, на что способны родственники, если речь идет об их личной выгоде.