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Меган Маркл (35 лет)Стоило только принцу Гарри обратить внимание на Меган Маркл, как она мгновенно превратилась из малоизвестной актрисы в мировую знаменитость. Неудивительно, что у американки, на месте которой хотела бы оказаться едва ли не каждая вторая девушка, есть масса недоброжелателей. Однако мы и предположить не могли, что хейтер отыщется и среди родных актрисы
Ради материальных благ или славы порой даже самые близкие люди могут пойти на предательство, забыв о кровных узах. Woman.ru собрал для вас истории селебрити, которые иллюстрируют, на что способны родственники, если речь идет об их личной выгоде.