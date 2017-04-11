17-летняя Диана Шурыгина оказалась в больнице с подозрением на психическое расстройство. Как сообщает Life.ru, в клинику обратилась мама девушки. Женщина пожаловалась на «крайне нестабильное психическое состояние» дочери. Сейчас врачи пытаются определить точный диагноз и разработать курс лечения для Дианы.
Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых персон этой зимы. Девушка прославилась благодаря рассказанной в эфире шоу «Пусть говорят» истории об изнасиловании. По словам потерпевшей, на вечеринке по случаю дня рождения 21-летний Сергей Семенов против воли совершил в отношении нее действия сексуального характера, в результате чего суд приговорил парня к 8 годам лишения свободы.
Писали что в психушке она уже лежала. Нормальная девушка разве будет на всю страну рассказывать какую то неправдоподобную историю? Она явно нездорова и писали многие об этом после первого эфира.
Ей еще и к эндокринологу нужно. Ну и психиатр, конечно. Этот парень ее значит изнасиловал, а следующий за ним по любви.
Девушке явно не хватает внимания страны, опозорилась с изнасилованием, теперь слегла в психушку, чтобы поймать очередной Хайп
туда ей и дорога. может хоть вылечат, раз родители уро...ы воспитать не смогли. а только шлю....у сделали.
Все по проверенному сценарию, в общем. Сейчас восстановит репутацию девушки с пониженной социальной ответственностью через жалость, а потом и запоет. Ждем...
а при чем тут изнасилование. Она еще до этого псих расстройствами страдала. Нашли что пиарить . Тьфу !
Давненько этой звезды тут не было шуригина стать звездой не так тяжело сейчас
Девочка она красивая диана выпусти парня из тюрьмы
Да просто в Ульяновске кроме как писей заработать нечем, а парнишка без бабла оказался вот и все басня!
ну , теперь она персонал клиники пересажает. Держитесь, психиатры!))))