Фанаты продолжают пристально следить за микроблогом Виктории Карасевой, которая описывает, как складывается ее жизнь после травмы, которую она получила в 2009 году. Экс-участница «Дома-2», получившая инвалидность, рассказывала, что привыкает к боли, но она до сих пор остается нестерпимой. Также Тори делится подробностями многочисленных операций, которые ей проводили. Но недавно Карасева перестала выходить на связь с фолловерами, из-за чего они были обеспокоены.
Обеспокоенные интернет-пользователи не первый раз обращаются за комментарием к бывшему участнику «Дома-2». Видимо, Вячеслав устал многочисленных вопросов и на вопрос о том, где его супруга, как она себя чувствует и все ли с ней нормально, он ответил: «Не владею информацией». Этим Дворецков только подтвердил опасения фолловеров, о том, что Виктория осталась одна и может не справляться самостоятельно.