Недавно поклонники 37-летней Виктории Карасевой начали выражать обеспокоенность ее состоянием здоровья. Экс-участница «Дома-2» не выходит на связь уже больше полутора месяцев. На днях интернет-пользователи решили поинтересоваться происходящим у возлюбленного девушки, получившей инвалидность. Однако он только подтвердил самые страшные опасения фанатов.

1 2 3 ... 14 Обеспокоенные состоянием здоровья Виктории Карасевой интернет-пользователи решили обратиться за сведениями к ее мужу Вячеславу Дворецкову

Фанаты продолжают пристально следить за микроблогом Виктории Карасевой, которая описывает, как складывается ее жизнь после травмы, которую она получила в 2009 году. Экс-участница «Дома-2», получившая инвалидность, рассказывала, что привыкает к боли, но она до сих пор остается нестерпимой. Также Тори делится подробностями многочисленных операций, которые ей проводили. Но недавно Карасева перестала выходить на связь с фолловерами, из-за чего они были обеспокоены.

Больше всего фанаты переживали, что бывшая звезда «Дома-2» осталась одна и не справляется без помощи, ведь в Сети уже давно ходят слухи о возможном разрыве Виктории и ее супруга Вячеслава Дворецкова.

Обеспокоенные интернет-пользователи не первый раз обращаются за комментарием к бывшему участнику «Дома-2». Видимо, Вячеслав устал многочисленных вопросов и на вопрос о том, где его супруга, как она себя чувствует и все ли с ней нормально, он ответил: «Не владею информацией». Этим Дворецков только подтвердил опасения фолловеров, о том, что Виктория осталась одна и может не справляться самостоятельно.