Несмотря на то, что 30-летний Дмитрий Тарасов и 23-летняя Анастасия Костенко уже давно просят интернет-пользователей прекратить обсуждать их личную жизнь, хейтеры продолжают выяснять все новые и новые подробности из прошлого девушки. Поговаривают, что модель и футболист начали встречаться еще полтора года назад, и только в сентябре 2016-го Анастасия буквально вынудила Дмитрия расстаться с Ольгой Бузовой.
Анастасия Костенко предпочитает не делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, да и о своих прошлых отношениях рассказывать явно не спешит. Неудивительно, что интернет-пользователи пытаются обнаружить интересующую их информацию самостоятельно. Так, в Сети появились слухи, что модель начала встречаться с Дмитрием Тарасовым полтора года назад.
По мнению хейтеров Анастасии, изначально футболист не собирался разводиться со своей супругой Ольгой Бузовой, несмотря на роман с титулованной красавицей. Чтобы сделать свою личную жизнь более стабильной, Костенко, как уверяют интернет-пользователи, поставила Тарасову ультиматум и заявила, что выйдет замуж за своего бойфренда Кондрата Ковалева
, если футболист не бросит свою жену.
О том, что молодой человек действительно делал предложение девушке, красноречиво свидетельствует наличие помолвочного кольца на совместных фотографиях Кондрата и Анастасии. Дмитрий же, осознав, что у него появился конкурент, якобы пошел на поводу у модели и решил развестись с Бузовой.
Высокие отношения!
телок этот Тарасов...
телок этот Тарасов...
Точно
Кондрат посимпатичней , но что-то не то. Такая красотка достойней лучшего. А хейтеры со своими догадками только «гадят» своим мнением, где только можно и о ком-то более успешном, чем они сами. А Костенко молодец, что предпочитает не делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, так дольше сохранятся отношения с избранником.
Кондрат посимпатичней , но что-то не то. Такая красотка достойней лучшего. А хейтеры со своими догадками только «гадят» своим мнением, где только можно и о ком-то более успешном, чем они сами. А Костенко молодец, что предпочитает не делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, так дольше сохранятся отношения с избранником.