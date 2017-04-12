Несмотря на то, что 30-летний Дмитрий Тарасов и 23-летняя Анастасия Костенко уже давно просят интернет-пользователей прекратить обсуждать их личную жизнь, хейтеры продолжают выяснять все новые и новые подробности из прошлого девушки. Поговаривают, что модель и футболист начали встречаться еще полтора года назад, и только в сентябре 2016-го Анастасия буквально вынудила Дмитрия расстаться с Ольгой Бузовой.

1 2 3 ... 16 Анастасия Костенко не отвечает на вопросы, касающиеся ее личной жизни

Анастасия Костенко предпочитает не делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, да и о своих прошлых отношениях рассказывать явно не спешит. Неудивительно, что интернет-пользователи пытаются обнаружить интересующую их информацию самостоятельно. Так, в Сети появились слухи, что модель начала встречаться с Дмитрием Тарасовым полтора года назад.

По мнению хейтеров Анастасии, изначально футболист не собирался разводиться со своей супругой Ольгой Бузовой, несмотря на роман с титулованной красавицей. Чтобы сделать свою личную жизнь более стабильной, Костенко, как уверяют интернет-пользователи, поставила Тарасову ультиматум и заявила, что выйдет замуж за своего бойфренда Кондрата Ковалева , если футболист не бросит свою жену.

О том, что молодой человек действительно делал предложение девушке, красноречиво свидетельствует наличие помолвочного кольца на совместных фотографиях Кондрата и Анастасии. Дмитрий же, осознав, что у него появился конкурент, якобы пошел на поводу у модели и решил развестись с Бузовой.