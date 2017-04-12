Около двух недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Звезды постарались не афишировать информацию о пополнении в семье, поэтому о появлении на свет первенца пары общественность узнала далеко не сразу.
На днях папарацци удалось сделать несколько снимков знаменитостей. Ирина и Брэдли попали в объективы фотографов во время прогулки. Звезды действительно выглядели очень воодушевленными и счастливыми. Ирина наконец перестала прятать фигуру под бесформенными толстовками и вышла на улицу в привычном для себя обтягивающем наряде. Стоит отметить, что за беременность Шейк не слишком поправилась, поэтому о том, что модель недавно стала мамой, напоминал только едва заметный живот.
Напомним, что о беременности модели стало известно после ее выхода на подиум во время ежегодного шоу Victoria's Secret Fashion Show, прошедшего в Париже в декабре прошлого года.
Молодец, от души поздравляю!Рожайте еще!
красивая пара, дите получилось наверное, заааакачаешься...)))
Какая же она красотка все таки. Естественная. Вот на кого ровняться надо.
с естественными губами
Интересно, правду ли написала про них Миро?
очень красивая,всегда нравиться,с мейком и без...счастья и любви ей огромной
Интересно, правду ли написала про них Миро?
Миро, старая дурка с резиной в груди и голове. Где она и где Шейк.