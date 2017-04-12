В конце марта 31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой. Супермодель родила 42-летнему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, дочь, которую назвали Леа де Сена Шейк Купер. Журналистам стали доступны первые фото молодой мамы.

1 2 3 ... 15 Ирину Шейк сфотографировали в Калифорнии впервые после рождения ребенка

Около двух недель назад Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями. Звезды постарались не афишировать информацию о пополнении в семье, поэтому о появлении на свет первенца пары общественность узнала далеко не сразу.

«Они очень рады появлению малышки на свет. Для них это серьезный шаг, Ирина и Брэдли уже задумываются о рождении второго ребенка», — рассказал источник в интервью изданию People.

На днях папарацци удалось сделать несколько снимков знаменитостей. Ирина и Брэдли попали в объективы фотографов во время прогулки. Звезды действительно выглядели очень воодушевленными и счастливыми. Ирина наконец перестала прятать фигуру под бесформенными толстовками и вышла на улицу в привычном для себя обтягивающем наряде. Стоит отметить, что за беременность Шейк не слишком поправилась, поэтому о том, что модель недавно стала мамой, напоминал только едва заметный живот.

Напомним, что о беременности модели стало известно после ее выхода на подиум во время ежегодного шоу Victoria's Secret Fashion Show, прошедшего в Париже в декабре прошлого года.