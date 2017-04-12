Александр Пряников дал откровенное интервью, в котором рассказал о финансовых проблемах. По словам шоумена, денежные трудности разрушили его брак и карьеру. 47-летний телеведущий взял кредит в банке на строительство дома, однако обзавестись семейным гнездышком ему так и не удалось.

1 2 3 ... 15 Александр Пряников рассказал о том, как финансовые проблемы разрушили его брак

Александр Пряников дал большое интервью сайту Banki.ru, где поведал о сложном финансовом положении. По словам телеведущего, проблемы начались в 2005 году, когда он решил взять кредит в одном из столичных банков на строительство дома. В залог шоумен оставил тот самый таунхаус, в который планировал переехать после того, как все ремонтные работы будут завершены.

Однако мечтам об уютном семейном гнездышке не суждено было сбыться. Строительство зашло в тупик, а компания им занимавшаяся, предположительно, подверглась рейдерскому захвату. Когда Александр узнал о трудностях, большая часть суммы по кредиту уже была выплачена.

Телеведущий думал, что стены дома подойдут в качестве залога и обратился с этим предложением в банк, однако там отказались пойти навстречу. В результате шоумен подвергся штрафным санкциям. Пряникову запретили выезд за границу, лишив тем самым возможности работать ведущим передачи о путешествиях.

На фоне тяжелой финансовой ситуации Александр расстался с женой Аксиньей Гурьяновой. «Мы планировали, что через три года будем жить в своем доме, но планам не суждено было сбыться. На этой почве распалась семья, так как дома была очень напряженная обстановка», — поделился шоумен.

Впрочем, в произошедшем Александр винит только самого себя. «Я просто повелся на рекламу и поверил в то, что у банка может быть человеческое лицо. В ситуации, в которую попал, кроме себя, никого не виню, просто хочу предупредить других!» — говорит он.