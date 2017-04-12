57-летняя Лариса Гузеева опубликовала в своем Инстаграме редкое архивное фото. На снимке, появившемся в социальной сети, будущая звезда экрана запечатлена в подростковом возрасте.

Лариса Гузеева нечасто балует поклонников своими детскими снимками. О том, что в молодости актриса была просто красавицей, можно судить по многочисленным фильмам с ее участием. А вот о детстве и юношестве телеведущей можно узнать только благодаря ее рассказам о себе.

11 апреля Гузеева поделилась с подписчиками своего Инстаграма старой черно-белой фотографией. «Мне здесь 13 лет», — пояснила в комментариях артистка.

Поклонников звезды восхитил раритетный снимок. Кадр набрал несколько десятков тысяч лайков и множество восторженных комментариев. «Лариса, Ваши глаза не спутаешь ни с кем! Завораживают. Когда вокруг столько фальши, особенно на экране, Вы, — настоящая, такой и оставайтесь! Мы Вас очень любим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Лариса в вашем детском лице есть ваша взрослая внешность», «Спасибо что Вы такая открытая для нас простых людей», — рассыпались в комплиментах поклонники.