Лариса Гузеева нечасто балует поклонников своими детскими снимками. О том, что в молодости актриса была просто красавицей, можно судить по многочисленным фильмам с ее участием. А вот о детстве и юношестве телеведущей можно узнать только благодаря ее рассказам о себе.
Поклонников звезды восхитил раритетный снимок. Кадр набрал несколько десятков тысяч лайков и множество восторженных комментариев. «Лариса, Ваши глаза не спутаешь ни с кем! Завораживают. Когда вокруг столько фальши, особенно на экране, Вы, — настоящая, такой и оставайтесь! Мы Вас очень любим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Лариса в вашем детском лице есть ваша взрослая внешность», «Спасибо что Вы такая открытая для нас простых людей», — рассыпались в комплиментах поклонники.