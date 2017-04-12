Британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи, состояние которого оценивается в 140 миллионов долларов, на днях заявил изданию The Telegraph, что собирается лишить своих четверых детей наследства. Рамзи растит сына Джека и дочерей Меган, Холли и Матильду немеркантильными и с юных лет объясняет им цену денег.
Рамзи хочет показать детям, что для того, чтобы вести красивую жизнь нужно упорно работать. При каждом удобном случае шеф-повар напоминает отпрыскам, что он всего добился самостоятельно и теперь может позволить себе что угодно. Так, во время семейных путешествий Гордон и его супруга Тана летают бизнес-классом, а их дети — только экономом. «Вещи больше ценятся, если ради них пахать как лошадь», — отметил Рамзи.
А вам близка эта точка зрения?
Бедные дети, кто еще их будет баловать кроме родителей, кому они еще нужны, не всем же миллионы зарабатывать
Одно дело говорить на камеру, другое делать
Как-то он перегибает с небалованием. Да и вообще кому-то же завещать все придеться. Неужели лучше посторонним людям отдать, а не собственным детям