Большинство богатых людей дарят своим детям дорогие подарки и без лишних вопросов дают им внушительные суммы денег на личные нужды. Но лучший друг Дэвида Бекхэма, шеф-повар Гордон Рамзи, придерживается другой позиции — он не балует своих дочерей и сына роскошными презентами, да и вообще собирается оставить их ни с чем.

1 2 3 ... 13 Шеф-повар Гордон Рамзи лишит своих детей многомиллионного наследства

Британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи, состояние которого оценивается в 140 миллионов долларов, на днях заявил изданию The Telegraph, что собирается лишить своих четверых детей наследства. Рамзи растит сына Джека и дочерей Меган, Холли и Матильду немеркантильными и с юных лет объясняет им цену денег.

«Наследство им не достанется, и не потому, что у меня такой суровый характер. Просто я не хочу, чтобы деньги испортили их. Мы договорились с женой, что в будущем оплатим лишь 25% от стоимости их квартир. На этом все», — поделился Гордон Рамзи с журналистами.

Рамзи хочет показать детям, что для того, чтобы вести красивую жизнь нужно упорно работать. При каждом удобном случае шеф-повар напоминает отпрыскам, что он всего добился самостоятельно и теперь может позволить себе что угодно. Так, во время семейных путешествий Гордон и его супруга Тана летают бизнес-классом, а их дети — только экономом. «Вещи больше ценятся, если ради них пахать как лошадь», — отметил Рамзи.

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