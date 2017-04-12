После того, как Криштиану Роналду перестал скрывать свои отношения с 21-летней Джорджиной Родригез, девушка прославилась. Однако она сама не слишком рада такой популярности. Из-за бесконечных преследований поклонников менеджера по продажам попросили уволиться с работы.

1 2 3 ... 15 21-летнюю возлюбленную Криштиану Роналду попросили уволиться с работы

Джорджина Родригес в полной мере испытала на себе выражение «обратная сторона славы». После того, как СМИ сообщили о ее романе с Криштиану Роналду, фотографы и любопытные фанаты начали подстерегать девушку буквально на каждом шагу. В последнее время визиты поклонников к ней на работу настолько участились, что руководство компании попросило избранницу футболиста уволиться по собственному желанию.

Джорджина занимала должность менеджера по продажам в мадридском бутике Prada. У начальства не было к молодой сотруднице никаких претензий ровно до того момента, пока ее популярность не стала мешать работе. По словам источника издания El Mundo, ради встречи с новой пассией Роналду некоторые журналисты начали приходить в бутик под видом покупателей и задавать неудобные вопросы.

Во избежание неприятностей в Prada решили распрощаться со звездным менеджером. Примечательно, что по этой же причине Джорджину уволили и из Gucci, где она работала продавцом-консультантом. Поклонники предполагают, что теперь возлюбленная спортсмена, наконец, уйдет из сферы продаж и будет развивать карьеру в модельном бизнесе.