Джорджина Родригес в полной мере испытала на себе выражение «обратная сторона славы». После того, как СМИ сообщили о ее романе с Криштиану Роналду, фотографы и любопытные фанаты начали подстерегать девушку буквально на каждом шагу. В последнее время визиты поклонников к ней на работу настолько участились, что руководство компании попросило избранницу футболиста уволиться по собственному желанию.
Во избежание неприятностей в Prada решили распрощаться со звездным менеджером. Примечательно, что по этой же причине Джорджину уволили и из Gucci, где она работала продавцом-консультантом. Поклонники предполагают, что теперь возлюбленная спортсмена, наконец, уйдет из сферы продаж и будет развивать карьеру в модельном бизнесе.