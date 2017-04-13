Пока Брэду Питту приписывают романы с самыми эффектными блондинками киноиндустрии, Анджелина Джоли пытается обустроить свою жизнь без бывшего супруга. И, если верить последним сообщениям прессы, у нее это весьма неплохо получается. Источник издания InTouch Weekly сообщил о намерении актрисы выйти замуж.
Инсайдеры утверждают, что Анджелина уже представила нового мужчину своим детям и теперь переживает, что они его не примут. Кроме того, Джоли с нетерпением ждет завершения судебных тяжб с Питтом, чтобы посвятить время построению новых отношений. Информация о новом романе бывшей жены уже дошла до Брэда и, если верить источникам в близких кругах актера, он от этой новости не в восторге.
«Эти новости застали Брэда врасплох. Он понятия не имел, что она могла положить на кого-то глаз, не говоря уже о женитьбе, — утверждает инсайдер. — Мысль о том, что другой человек будет проводить время с его детьми, абсолютно обескуражила его. Питт не виделся с новым возлюбленным Энджи и не хочет встречаться с ним, так как считает его чужаком в своей семье».
Они не развелись еще. Может помирятся)
Вот когда замуж выйдет, тогда и пишите. Как эти сплетни надоели уже. Ходят, обсасывают, у кого ноги кривые, кто с кем переспал и изменил. Тьфу! Умеете же писать хорошие статьи, почему акцент на желтухе этой? Хоть в пасхальную неделю от Бузовой избавьте - личная просьба вашего постоянного читателя.