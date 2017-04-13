Похоже, 41-летняя Анджелина Джоли окончательно отошла после тяжелого развода с 53-летним Брэдом Питтом. Западные СМИ сообщили, что голливудская актриса готова снова отправиться под венец.

1 2 3 ... 15 Анджелина Джоли готова в четвертый раз выйти замуж, сообщают западные СМИ

Пока Брэду Питту приписывают романы с самыми эффектными блондинками киноиндустрии, Анджелина Джоли пытается обустроить свою жизнь без бывшего супруга. И, если верить последним сообщениям прессы, у нее это весьма неплохо получается. Источник издания InTouch Weekly сообщил о намерении актрисы выйти замуж.

Слухи о том, что у Джоли появился новый мужчина, ходят уже на протяжении нескольких месяцев. Однако имя предполагаемого избранника звезды журналистам узнать так и не удалось. По данным таблоидов, у Анджелины завязались отношения с неким британским миллиардером и филантропом. С ним актриса познакомилась на одном из мероприятий ООН.

Инсайдеры утверждают, что Анджелина уже представила нового мужчину своим детям и теперь переживает, что они его не примут. Кроме того, Джоли с нетерпением ждет завершения судебных тяжб с Питтом, чтобы посвятить время построению новых отношений. Информация о новом романе бывшей жены уже дошла до Брэда и, если верить источникам в близких кругах актера, он от этой новости не в восторге.

«Эти новости застали Брэда врасплох. Он понятия не имел, что она могла положить на кого-то глаз, не говоря уже о женитьбе, — утверждает инсайдер. — Мысль о том, что другой человек будет проводить время с его детьми, абсолютно обескуражила его. Питт не виделся с новым возлюбленным Энджи и не хочет встречаться с ним, так как считает его чужаком в своей семье».