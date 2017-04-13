Суд обязал издание Daily Mail выплатить Мелании Трамп три миллиона долларов за публикацию недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство и наносящих вред деловой репутации.
«Мы признаем, что эти утверждения по поводу миссис Трамп не являются правдивыми, мы отказываемся от них. Мы приносим свои извинения миссис Трамп за любые страдания, которые они ей доставили», — говорится в сообщении.
Скандальный материал, в котором сообщалось, что до того, как стать супругой Дональда Трампа, Мелания занималась эскортом, вышел в 2016 году. Бывшая модель немедленно отреагировала на публикацию. Первая леди дала опровержение и заявила, что подаст на газету в суд.
Мелания Трамп вроде даже в ВУЗе начинала учиться, да и из хорошей семьи она. Какой эскорт? Издание ее с водяновой перепутало.