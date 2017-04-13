В Сети продолжают активно обсуждать предполагаемую беременность Леры Кудрявцевой. Новую волну слухов спровоцировал последний выход 45-летней телеведущей в свет: 12 апреля она появилась на гала-ужине канала Муз-ТВ в непривычно закрытом наряде и не слишком охотно позировала собравшимся фотографам.

1 2 3 ... 14 Увидев это фото, интернет-пользователи еще больше уверились в том, что Лера Кудрявцева беременна



Поклонники убеждаются во мнении, что Лера Кудрявцева ждет второго ребенка. Такие слухи появились в Сети еще в начале марта, но ведущая нашумевшего шоу «Секрет на миллион» их не комментирует, чем только подогревает интерес со стороны общественности.

12 апреля блондинка посетила закрытую вечеринку Муз-ТВ. Для мероприятия она выбрала строгое черное платье, которое дополнила клатчем в тон. Миниатюрной сумкой Лера прикрывалась на протяжении всего вечера, словно пытаясь что-то скрыть от окружающих.

Когда же клатча не оказалось под рукой во время фотосессии телеведущей с генеральным директором телеканала Арманом Давлетьяровым, она решила прикрыться руками, что смотрелось еще более неоднозначно.



Фанаты верят, что Кудрявцева и правда в скором времени снова станет мамой. Но пока поздравлять Леру рано, ведь она все так же не хочет распространяться на эту тему.