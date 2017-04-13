Поклонники убеждаются во мнении, что Лера Кудрявцева ждет второго ребенка. Такие слухи появились в Сети еще в начале марта, но ведущая нашумевшего шоу «Секрет на миллион» их не комментирует, чем только подогревает интерес со стороны общественности.
12 апреля блондинка посетила закрытую вечеринку Муз-ТВ. Для мероприятия она выбрала строгое черное платье, которое дополнила клатчем в тон. Миниатюрной сумкой Лера прикрывалась на протяжении всего вечера, словно пытаясь что-то скрыть от окружающих.
Фанаты верят, что Кудрявцева и правда в скором времени снова станет мамой. Но пока поздравлять Леру рано, ведь она все так же не хочет распространяться на эту тему.
До чего же красивая моложавая женщина!
Красивая действительно! Но вот беременная - это вряд ли...
Прекрасно, если беременна. А то может просто живот раздуло)))
Лера точно не беременна. Сегодня сама видела как она в прямом эфире своего блога курила... не думаю, что Лера в положении на такое способна