Мы привыкли считать, что у знаменитостей непременно все должно получаться. Но звезды — тоже люди. Так, некоторые артистки не хотят или вовсе не умеют готовить даже элементарные блюда. Woman.ru выяснил, почему героиням нашей подборки слава Гордона Рамзи или Константина Ивлева не грозит.
С плитой на «вы»: российские звезды рассказывают, почему они не умеют готовить
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