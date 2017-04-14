Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Но, как известно, в любом правиле есть исключения, и даже у суперуспешных творческих личностей есть свои слабые стороны. Так, например, многие знаменитые женщины признаются, что не умеют готовить — микрофон они берут в руки куда чаще, чем сковороду. Но как этому относятся их мужчины? И чем они питаются? Впрочем, к чему догадки? У вас есть возможность получить эту информацию из первых уст. В нашей подборке 12 представительниц отечественного шоу-бизнеса поведают, почему они не готовят и как с этим мирятся их любимые мужчины.

1 2 3 ... 24 Айза Анохина, 32 года

«Я не умею готовить. Думаю, если бы в детстве меня этому научили и приучили, я бы готовила. Однако меня всегда кормила мама — она меня разбаловала. Сегодня я могу, например, отварить макароны с какой-нибудь подливкой», — рассказала Woman.ru Айза

Мы привыкли считать, что у знаменитостей непременно все должно получаться. Но звезды — тоже люди. Так, некоторые артистки не хотят или вовсе не умеют готовить даже элементарные блюда. Woman.ru выяснил, почему героиням нашей подборки слава Гордона Рамзи или Константина Ивлева не грозит.