Регина Тодоренко может потерять работу на шоу «Орел и решка». Телеведущая имела неосторожность рассказать зрителям о том, что уже на протяжении нескольких лет продюсеры шоу вводят их в заблуждение.
Подобные рассказы возмутили генерального продюсера «Орла и решки», Нателлу Крапивину. В интервью Life.ru медиаменеджер выразила свое возмущение поведением Тодоренко и рассказала о том, какие санкции к ней могут быть применены.
«Она же не является организатором съемочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона», — заявила Крапивина.
Без Регины будет совсем не то. Ну рассказала и рассказала и так понятно, что не реально тратить по 20-30 К в один день. Пересматриваю на YouTube только эпизоды, где она участвует, так что не увольняйте её.
Да итак всё было понятно. Что ни в дешевых хостелах, ни в роскошных отелях они не ночуют, что многое постановка, ШОУ одним словом.
Лучшая! По-моему, вменяемые зрители только рады, если не выбрасывают деньги на ветер, съемка передачи и реальный отдых - совершенно разные вещи, отели в кадре по одной минуте, как говорится, зачем платить больше? И у любой программы есть и должен быть бюджет, в кадре часто звучит, что крупные траты нужно согласовывать с продюсерами. Все в рамках нормы, чего стесняться? Имидж передачи не пострадал. "Интер", Регина Вам делает рейтинг, глаз не оторвать от экрана, сколько бы ни повторялись передачи. Вспомните себя в ее годы, по-любому - косячили, но Вам простили.
Без Регины будет совсем не то. Ну рассказала и рассказала и так понятно, что не реально тратить по 20-30 К в один день. Пересматриваю на YouTube только эпизоды, где она участвует, так что не увольняйте её.
Фотка отличная! Очень характерная
Великую тайну не раскрыла. Итак всем все понятно. Глупо было бы если бы они действительно эти суммы тратили ради 10 минут передачи. Смешно выглядят заверения продюсера, что все клевета))
да рейтинги падают, вот и типа скандал, уже по второму кругу пошли по тем же странам
Не удивлюсь, если отели им ещё за рекламу доплачивают. Обычная история.
То же мне открытие. Это и ежу понятно. Да и монетку, небось, не бросают, а заранее известно.
Всё равно передача интересная, а Регина - не самая плохая ведущая из всех монетно-решковых).
да рейтинги падают, вот и типа скандал, уже по второму кругу пошли по тем же странам