26-летняя Регина Тодоренко оказалась в центре скандала. Генерального продюсера шоу «Орел и решка» возмутил тот факт, что ведущая программы в одном из интервью раскрыла все секреты съемочной кухни.

1 2 3 ... 15 Регину Тодоренко могут уволить с должности ведущей программы «Орел и решка»

Регина Тодоренко может потерять работу на шоу «Орел и решка». Телеведущая имела неосторожность рассказать зрителям о том, что уже на протяжении нескольких лет продюсеры шоу вводят их в заблуждение.

По словам девушки, никаких «золотых карт» с отсутствием лимита в действительности не существует, так как у программы есть определенный бюджет, и он не безграничен. Кроме того, Регина заявила, что номера в роскошных отелях на самом деле берутся в аренду на несколько часов.

Подобные рассказы возмутили генерального продюсера «Орла и решки», Нателлу Крапивину. В интервью Life.ru медиаменеджер выразила свое возмущение поведением Тодоренко и рассказала о том, какие санкции к ней могут быть применены.

«Она же не является организатором съемочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. Зачем ей это? Возможно, в целях личного пиара. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона», — заявила Крапивина.