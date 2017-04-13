48-летний Иосиф Пригожин насмешил поклонников 22-летнего Егора Крида. Видео, на котором музыкальный продюсер слушает лиричный трек артиста Black Star, стремительно набирает популярность в Сети.

Фанаты Егора Крида остались в восторге после просмотра записи выступления своего любимца на гала-ужине канала МУЗ-ТВ, который прошел вчера в центре Москвы. И дело здесь далеко не в артистическом таланте рэпера. На видео, автором которого стал Максим Галкин, во время исполнения «Засыпай» едва не уснул Иосиф Пригожин.

На протяжении всего номера лицо продюсера, взятое крупным планом, не отражало ни единой эмоции. Муж Валерии лишь улыбнулся, только когда понял, что его снимают.

«Какая выдержка!!! А во взгляде столько рыцарства и благородства. Что я теряюсь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Смеялись от души классное настроение подарили»,«Как круто, что вы такой добрый и умеете посмеяться над собой», — восхитились поклонники на странице Пригожина в Инстаграме.

Чуть позже поведение супруга в социальных сетях объяснила и Валерия. «Мы сразу после спектакля прибежали, пропустили объявление нескольких номинаций, к сожалению», — написала певица.