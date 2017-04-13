Фанаты Егора Крида остались в восторге после просмотра записи выступления своего любимца на гала-ужине канала МУЗ-ТВ, который прошел вчера в центре Москвы. И дело здесь далеко не в артистическом таланте рэпера. На видео, автором которого стал Максим Галкин, во время исполнения «Засыпай» едва не уснул Иосиф Пригожин.
«Какая выдержка!!! А во взгляде столько рыцарства и благородства. Что я теряюсь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», «Смеялись от души классное настроение подарили»,«Как круто, что вы такой добрый и умеете посмеяться над собой», — восхитились поклонники на странице Пригожина в Инстаграме.
Чуть позже поведение супруга в социальных сетях объяснила и Валерия. «Мы сразу после спектакля прибежали, пропустили объявление нескольких номинаций, к сожалению», — написала певица.
Тема про Крида, а фигурирует только Пригожин ....
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