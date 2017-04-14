Большинство современных женщин становятся бабушками уже в элегантном возрасте и сосредотачиваются на воспитании внуков, махнув рукой на карьеру. Однако далеко не у всех жизнь складывается по такому сценарию: некоторые обзаводятся статусом бабушки всего в 40 с небольшим лет (а порой и раньше!). При этом они вовсе не собираются осесть дома перед телевизором с вязальными спицами в руках — напротив, молодые бабушки делают все, чтобы стать подругами для внуков, а также продолжают жить своими интересами, добиваясь успехов в самых разных сферах жизни. Woman.ru вспоминает селебрити, дети которых рано осчастливили их внуками.

В представлении большинства людей среднестатистическая бабушка должна быть пенсионеркой, просто одеваться, вкусно и много готовить, заниматься огородом, одаривать всю семью вязаными свитерами или варежками. Однако под это описание подходят далеко не все — некоторые женщины обзаводятся внуками, будучи еще совсем молодыми. Рекордсменкой считается румынка Рифка Станеску. Когда женщине было 23 года, ее старшая дочь Мария в 11-летнем возрасте родила мальчика.

Знаменитые героини нашего материала в Книгу рекордов Гиннесса, к счастью, не попали. Но по нынешним меркам внуки появились у них очень рано. Истории самых молодых звездных бабушек уже на Woman.ru.

