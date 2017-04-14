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Светлана БондарчукВ декабре 2012 года клан Бондарчуков пополнился — у Сергея, старшего сына Светланы и Федора, и его жены Таты родилась дочка, которую назвали Маргаритой. Девочка появилась на свет буквально за пару недель до 44-го дня рождения своей бабушки, став самым драгоценным подарком для главного редактора журнала Hello!
В представлении большинства людей среднестатистическая бабушка должна быть пенсионеркой, просто одеваться, вкусно и много готовить, заниматься огородом, одаривать всю семью вязаными свитерами или варежками. Однако под это описание подходят далеко не все — некоторые женщины обзаводятся внуками, будучи еще совсем молодыми. Рекордсменкой считается румынка Рифка Станеску. Когда женщине было 23 года, ее старшая дочь Мария в 11-летнем возрасте родила мальчика.
Знаменитые героини нашего материала в Книгу рекордов Гиннесса, к счастью, не попали. Но по нынешним меркам внуки появились у них очень рано. Истории самых молодых звездных бабушек уже на Woman.ru.