Недавно 26-летняя Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за того, что во время одного из своих интервью раскрыла все секреты закулисья программы «Орел и решка». На днях телеведущая извинилась перед командой передачи и каналами, на которых она транслируется.

1 2 3 ... 14 Регина Тодоренко оправдалась за свое интервью об «Орле и решке»

Во время интервью в Новосибирске Регина Тодоренко заявила, что зрителей программы «Орел и решка» вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом. После этого генеральный директор передачи заявила, что теперь телеведущей грозит крупный штраф и возможно увольнение.

Позднее в своем Инстаграме Регина попросила прощения у команды «Орла и решки»: «Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней денег (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)».

«Наша большая команда создает волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде «Орел и решка», каналу «Пятница», каналу «Интер» за то, что дезинформировала поклонников», — добавила Регина в заключение.