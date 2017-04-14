Во время интервью в Новосибирске Регина Тодоренко заявила, что зрителей программы «Орел и решка» вводят в заблуждение, рассказывая о мифической золотой карте с неограниченным финансовым лимитом. После этого генеральный директор передачи заявила, что теперь телеведущей грозит крупный штраф и возможно увольнение.
«Наша большая команда создает волшебство, и я горжусь, что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать, как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются. Я приношу свои извинения всей команде «Орел и решка», каналу «Пятница», каналу «Интер» за то, что дезинформировала поклонников», — добавила Регина в заключение.
Иногда лучше жевать чем говорить, Регина!)))
О как птица запела! Совсем уже другие слова. Видать хорошо прижали!
Да и так ясно, что неограниченных трат им не позволят, есть ограничения, конечно.А Регина нравится как ведущая, непосредственная она и интересная)
Сказать одно, а потом через несколько дней объявить, что все с точностью до наоборот, это сильно, конечно. "Дезинформировала"... Да вот мне кажется, в первый раз она всю правду сказала. Понимаю, что Регину скорее всего заставили сделать это заявление, но через него она выставила себя глупой.
Ждём когда ее снимут с проекта, отвратительная ведущая! Все знакомые бросили смотреть из-за неё , не знаю никого из окружения кому бы она нравилась
Ждём когда ее снимут с проекта, отвратительная ведущая! Все знакомые бросили смотреть из-за неё , не знаю никого из окружения кому бы она нравилась
ну, я бы тоже не хотела потерять такую работу)
Да хоть бы ее убрали уже поскорее, бесит. А вообще передача себя изжила. Хоть перезапускайте, начинайте все сначала, ездите вокруг экватора -это бесполезно.Нет уже того интереса и драйва, что в первых сезонах.
Зачем держать такого откровенно отвратительного ведущего, просто чья то протеже, но страдает передача , а жаль хорошая была задумка
Что за Гоблин на 1ом фото