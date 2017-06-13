12 июня прославившаяся на всю Россию после ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина стала совершеннолетней. В своем Инстаграме девушка дала понять, что с нетерпением ждала этого момента и поблагодарила своих родителей. День рождения Диана отпраздновала в Москве.

Диана Шурыгина стала знаменитой после выхода в эфир программы Андрея Малахова «Пусть говорят», где девушка обвинила 21-летнего Сергея Семенова в том, что он ее изнасиловал. Сейчас молодой человек отбывает срок в тюрьме, ведь на момент совершения преступления Диане было всего 16 лет.

12 июня Шурыгиной исполнилось 18 лет. В Инстаграме она написала: «Неужели я дождалась. Мам, пап спасибо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)». 12 июня Шурыгиной исполнилось 18 лет. В Инстаграме она написала: «Неужели я дождалась. Мам, пап спасибо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

В комментариях Диану поздравил Андрей Малахов: «Мне уже 18, в паспорт страшно смотреть... он сказал я красивее всех на планете... С др!!!!». В конце дня девушка опубликовала фотографию с букетами ирисов и поблагодарила всех своих многочисленных поклонников. К слову, свой день рождения Шурыгина праздновала в Москве, потому что сейчас она не может вернуться в Ульяновск из-за непрекращающейся травли.