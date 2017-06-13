Диана Шурыгина стала знаменитой после выхода в эфир программы Андрея Малахова «Пусть говорят», где девушка обвинила 21-летнего Сергея Семенова в том, что он ее изнасиловал. Сейчас молодой человек отбывает срок в тюрьме, ведь на момент совершения преступления Диане было всего 16 лет.
В комментариях Диану поздравил Андрей Малахов: «Мне уже 18, в паспорт страшно смотреть... он сказал я красивее всех на планете... С др!!!!». В конце дня девушка опубликовала фотографию с букетами ирисов и поблагодарила всех своих многочисленных поклонников. К слову, свой день рождения Шурыгина праздновала в Москве, потому что сейчас она не может вернуться в Ульяновск из-за непрекращающейся травли.
Так выпустили парня или нет?
Так выпустили парня или нет?
Малахов подружку себе нашел. Конечно, такие рейтинги.
Ты больше никому не причинишь вреда.
Так в Москве ее что ли Малахов приютил, где она живет?
Мне одной она кажется недоразвитой какой-то, даже ее голос странный, как у умственно отсталого человека...
Мне одной она кажется недоразвитой какой-то, даже ее голос странный, как у умственно отсталого человека...
и что Малахов так носится с ней?
18 уже)) сейчас никто из-за нее не сядет)) ахаха
Офигеть сейчас молодежь предприимчивая пошла, на всем пиар и деньги делают. Даже на столь неприятном событии.О_о