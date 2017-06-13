13.06.2017
На днях авторитетный журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В список вошли 100 наиболее влиятельных музыкантов, актеров, спортсменов, из которых лишь 16 человек — женщины. Кому из них удалось попасть в топ-20, читайте в нашем материале.
  • Шон Комбс
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    Рэпер Шон Комбс стал самым высокооплачиваемым артистом в этом году

Каждый июнь американский Forbes публикует список самых высокооплачиваемых селебрити. В прошлом году пальма первенства принадлежала Тэйлор Свифт. Однако в 2017-м любвеобильная певица не вошла и в первую двадцатку. Дело в том, что она решила устроить перерыв и вот уже больше года совсем не дает концертов.

На этот раз рейтинг возглавил Шон Комбс, известный как рэпер Пи Дидди. 47-летнему музыканту удалось заработать 130 миллионов долларов благодаря выгодному контракту: он продал компании Global Brands Group контрольный пакет акций своей фирмы и озолотился.

На втором месте расположилась 35-летняя певица Бейонсе. За год ее заработки составили 105 миллионов долларов, и это при том, что последние несколько месяцев ввиду своего интересного положения она не гастролирует.

А замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг. Создательница «Поттерианы», которая еще в начале 90-х не могла свести концы с концами, за минувший год заработала 95 миллионов долларов.

Помимо Бейонсе и Роулинг, в первую двадцатку попали телеведущая Эллен Дедженерес и певица Адель с доходами 77 и 69 миллионов соответственно.

Самые высокооплачиваемые артисты по версии Forbes

  • 1 Шон Комбс — 130 миллионов долларов
  • 2 Бейонсе — 105 миллионов долларов
  • 3 Джоан Роулинг — 95 миллионов долларов
  • 4 Дрейк — 94 миллиона долларов
  • 5 Криштиану Роналду — 93 миллиона долларов
  • 6 The Weeknd — 92 миллиона долларов
  • 7 Говард Стерн — 90 миллионов долларов
  • 8 Группа Coldplay — 88 миллионов долларов
  • 9 Джеймс Паттерсон — 87 миллионов долларов
  • 10 Леброн Джеймс — 86 миллионов долларов
  • 11 Группа Guns N' Roses — 84 миллиона долларов
  • 12 Раш Лимбо — 84 миллиона долларов
  • 13 Джастин Бибер — 83,5 миллиона долларов
  • 14 Лионель Месси — 80 миллионов долларов
  • 15 Фил Макгроу — 79 миллионов долларов
  • 16 Эллен Дедженерес — 77 миллионов долларов
  • 17 Брюс Спрингстин — 75 миллионов долларов
  • 18 Адель — 69 миллионов долларов
  • 19 Джерри Сайнфелд — 69 миллионов долларов
  • 20 Марк Уолберг — 68 миллионов долларов