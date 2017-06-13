Каждый июнь американский Forbes публикует список самых высокооплачиваемых селебрити. В прошлом году пальма первенства принадлежала Тэйлор Свифт. Однако в 2017-м любвеобильная певица не вошла и в первую двадцатку. Дело в том, что она решила устроить перерыв и вот уже больше года совсем не дает концертов.
На этот раз рейтинг возглавил Шон Комбс, известный как рэпер Пи Дидди. 47-летнему музыканту удалось заработать 130 миллионов долларов благодаря выгодному контракту: он продал компании Global Brands Group контрольный пакет акций своей фирмы и озолотился.
А замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг. Создательница «Поттерианы», которая еще в начале 90-х не могла свести концы с концами, за минувший год заработала 95 миллионов долларов.
Помимо Бейонсе и Роулинг, в первую двадцатку попали телеведущая Эллен Дедженерес и певица Адель с доходами 77 и 69 миллионов соответственно.
Самые высокооплачиваемые артисты по версии Forbes
- 1 Шон Комбс — 130 миллионов долларов
- 2 Бейонсе — 105 миллионов долларов
- 3 Джоан Роулинг — 95 миллионов долларов
- 4 Дрейк — 94 миллиона долларов
- 5 Криштиану Роналду — 93 миллиона долларов
- 6 The Weeknd — 92 миллиона долларов
- 7 Говард Стерн — 90 миллионов долларов
- 8 Группа Coldplay — 88 миллионов долларов
- 9 Джеймс Паттерсон — 87 миллионов долларов
- 10 Леброн Джеймс — 86 миллионов долларов
- 11 Группа Guns N' Roses — 84 миллиона долларов
- 12 Раш Лимбо — 84 миллиона долларов
- 13 Джастин Бибер — 83,5 миллиона долларов
- 14 Лионель Месси — 80 миллионов долларов
- 15 Фил Макгроу — 79 миллионов долларов
- 16 Эллен Дедженерес — 77 миллионов долларов
- 17 Брюс Спрингстин — 75 миллионов долларов
- 18 Адель — 69 миллионов долларов
- 19 Джерри Сайнфелд — 69 миллионов долларов
- 20 Марк Уолберг — 68 миллионов долларов
Какие-то непостижимые, даже уму, деньги непонятно на чем...((
Автор, а разве Роулинг - артистка? Вы бы заголовок изменили, там же полно неартистов, в этом списке.
Какие-то клоуны и лицедеи и такие бабки зашибают,обидно.
Какие-то клоуны и лицедеи и такие бабки зашибают,обидно.
А ты попробуй спеть - как Guns-n rosers - и будешь мультимиллионером!Их слушают МНОГО лет! И с удовольствием! (это не чёрный репер, которого Яровесник Rock & Roll не знаю в принципе и ЗНАТЬ НЕ ЖЕЛАЮ!А Бейонсе Ноулз что - то к нам НЕ приезжает! Не вытянет гастроли по всему миру! Такие - КАК БОГИНЯ - 17 ЛЕТ делает!
и правда, а простым людям смешные оклады платят..
зато сколько в России зарабатывают виолончелисты! вам и не снилось и этому списку тоже) не понимаю, почему его нет в списке ...
Какие-то клоуны и лицедеи и такие бабки зашибают,обидно.
Клоуны, лицедеи? Это Пафф Дэдди клоун что ли или Месси, или Ганзы? Да это авторитеты в своей области. Миллионы их заслужены.
Какие-то клоуны и лицедеи и такие бабки зашибают,обидно.
Прекратите завидовать и ныть, больше работайте! Может и вам улыбнется удача😀как таких унылых и завистливых какашек земля носит