На днях авторитетный журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В список вошли 100 наиболее влиятельных музыкантов, актеров, спортсменов, из которых лишь 16 человек — женщины. Кому из них удалось попасть в топ-20, читайте в нашем материале.

1 2 3 ... 15 Рэпер Шон Комбс стал самым высокооплачиваемым артистом в этом году

Каждый июнь американский Forbes публикует список самых высокооплачиваемых селебрити. В прошлом году пальма первенства принадлежала Тэйлор Свифт. Однако в 2017-м любвеобильная певица не вошла и в первую двадцатку. Дело в том, что она решила устроить перерыв и вот уже больше года совсем не дает концертов.

На этот раз рейтинг возглавил Шон Комбс, известный как рэпер Пи Дидди. 47-летнему музыканту удалось заработать 130 миллионов долларов благодаря выгодному контракту: он продал компании Global Brands Group контрольный пакет акций своей фирмы и озолотился.

На втором месте расположилась 35-летняя певица Бейонсе. За год ее заработки составили 105 миллионов долларов, и это при том, что последние несколько месяцев ввиду своего интересного положения она не гастролирует. На втором месте расположилась 35-летняя певица Бейонсе. За год ее заработки составили 105 миллионов долларов, и это при том, что последние несколько месяцев ввиду своего интересного положения она не гастролирует.

А замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг. Создательница «Поттерианы», которая еще в начале 90-х не могла свести концы с концами, за минувший год заработала 95 миллионов долларов.

Помимо Бейонсе и Роулинг, в первую двадцатку попали телеведущая Эллен Дедженерес и певица Адель с доходами 77 и 69 миллионов соответственно.



Самые высокооплачиваемые артисты по версии Forbes