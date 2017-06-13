На днях в российской прессе появилась сенсационная новость о том, что Денис Вороненков может быть жив. Журналисты пообщались с Еленой Дунаевой, завкафедрой истории искусств Щукинского училища, которая сообщила, что видела экс-депутата. Позднее Мария Максакова прокомментировала шокирующее известие.

1 2 3 ... 14 В прессе появились слухи о том, что Денис Вороненков жив и скрывается в Израиле

24 марта 2017 года в Киеве был застрелен Денис Вороненков, муж Марии Максаковой и экс-депутат партии КПРФ. С тех пор в СМИ в завидной регулярностью появляются новые версии об убийстве политика. А на днях в прессе появилось шокирующее заявление завкафедры истории искусств Щукинского театрального училища Елены Дунаевой о том, что она якобы своими глазами видела Дениса.

«Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один. Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше», — цитирует профессора портал «Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один. Следить я за ним не стала, просто очень удивилась и пошла дальше», — цитирует профессора портал Eg.ru

Журналисты уверены, что при уровне развития современных технологий и пластической хирургии подобное вполне возможно. Также репортеры вспомнили, как после похорон депутата в Киеве в СМИ появились новости, что Мария Максакова едва ли не смеялась и была весела. Украинские журналисты портала gazeta.ua связались с оперной дивой, которая заявила, что ее «тошнит» от подобных утверждений.