24 марта 2017 года в Киеве был застрелен Денис Вороненков, муж Марии Максаковой и экс-депутат партии КПРФ. С тех пор в СМИ в завидной регулярностью появляются новые версии об убийстве политика. А на днях в прессе появилось шокирующее заявление завкафедры истории искусств Щукинского театрального училища Елены Дунаевой о том, что она якобы своими глазами видела Дениса.
Журналисты уверены, что при уровне развития современных технологий и пластической хирургии подобное вполне возможно. Также репортеры вспомнили, как после похорон депутата в Киеве в СМИ появились новости, что Мария Максакова едва ли не смеялась и была весела. Украинские журналисты портала gazeta.ua связались с оперной дивой, которая заявила, что ее «тошнит» от подобных утверждений.
Причем пластическая хирургия?
Помню писали, что Березовский тоже жив и скрывается в Израиле.
тогда врядли бы он все оставил бывшей жене...
Ну понеслось. Когда умер М.Джексон , его фанаты тоже видели его в аэропорту. Якобы у него было много долгов, он собирался поехать в турне с концертами , распродал все билеты и "умер". Про нашего президента тоже глупости пишут, что это его двойник, а сам Владимир Владимирович давно скончался. Про Аврил Ланвин тоже самое писали))) Лучше бы эти выдумщики сцерии к фильмам сочиняли. А то беда - смотреть нечего)))
В инсценировки верю, но то что официально убиенный может выйти на улицу со своим лицом - нет. Человек этот был неглуп, уж точно бы перекроил лицо перед прогулкой пешком по городу.
Вполне возможно в наше время, много несостыковок. Что она там забыла когда его убили сразу же? И фото на проф камеру. Ну ну. Только в Израиле много русских и Хохлов, зачем туда то
Причем пластическая хирургия?
В инсценировки верю, но то что официально убиенный может выйти на улицу со своим лицом - нет. Человек этот был неглуп, уж точно бы перекроил лицо перед прогулкой пешком по городу.
мария просто подозрительно весела и ведет себя так,как будто не теряла мужа,я конечно все понимаю,у каждого человека свой характер,но тут в глазах подозрительно никакой скорби.вот отсюда и предположения,что он жив-здоров.так что если это действительно так,то марии нужно перестать ломать комедию и тихо отсидется заграницей,не давая глупых интервью
Давно уже понятно с самого начала что инсценировка была. Как-то все легко и просто у неё, особо не ходила в трауре. И имидж сейчас поменяла видимо тоже не спроста.