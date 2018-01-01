Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — в общем, все то, что показывает знаменитость с неожиданных сторон и в абсолютно новом для нас свете. А главное: необычные детали зачастую подчеркивают то, что супергерои — тоже люди. На этот раз свои секреты раскрыла Инна Маликова. В этом материале мы узнаем, как певица нарушила закон, почему любит командовать и за что ей до сих пор стыдно.



Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

На этот раз свои 10 секретов нам открыла Инна Маликова, которая сегодня, 1 января, отмечает свой день рождения. Наша героиня с легкостью даст фору любой молодой девчонке — глядя на Инну, сложно поверить, что ей исполнился 41 год!



Маликова не только молодая, невероятно красивая, но и, по собственному признанию, безумно счастливая женщина. Смеем предположить, что добиться всего вышеперечисленного можно только при абсолютной гармонии с собой и внешним миром. Но неужели в жизни нашей героини нет места комплексам, страхам и секретам?..





1. «Я очень боюсь высоты. Когда была маленькой, мы с дедушкой поднимались в метро на большом эскалаторе, на котором я случайно упала и покатилась вниз. С того момента у меня появился страх долгих подъемов — например, как на станции «Комсомольская» в московском метро. Я всегда жду, пока подойдут другие люди, и прошу их встать за мной. А вот спуск в подземку меня так не пугает»

2. «Я люблю — хоть и по-доброму — «строить» всех. Мой командирский тон проявляется даже в повседневных ситуациях. Могу сказать: «Встали и пошли!», «Сели и поели!». Иногда ловлю себя на мысли, что подобные фразы произношу хоть и в доброжелательном тоне, но все же они звучат достаточно смешно и не всегда уместно»





3. «Практически никто не знает о том, что недавно я начала профессионально заниматься плаванием. В большей степени решилась на это, чтобы развивать свой дыхательный аппарат»

4. «Когда мы со старшим братом (Дмитрий Маликов, — прим. Woman.ru) были маленькими, нам удавалось добывать вкусные глазированные сырки. Подобные вкусности продавались не во всех магазинах, и достать их было нелегко, но знакомые мамы и папы украдкой из-под прилавка продавали нам эти лакомства. Мы приносили их домой и ели тайком от родителей. Сейчас мне ужасно стыдно за это»



5. «В подростковом возрасте я самостоятельно купила собаку и привела ее домой — это был пес породы Колли, и звали его Стинг. Родители не разрешали заводить домашних животных, но в этот раз у них не было выбора, кроме как оставить Стинга. В итоге он прожил с нами очень долго»

6. «Миша Веселов и Яна Дайнеко — мои коллеги по «Новым Самоцветам» — учились со мной в одной школе и даже университете с разницей в год. Интересно, что до работы в группе мы не общались и даже не были знакомы. Годами позже я стала собирать музыкантов в коллектив и нашла ребят. Когда нам открылись эти совпадения, мы были очень удивлены»





7. «Я очень не люблю зиму, хотя и родилась первого января»

8. «Я никогда не была брюнеткой и не носила ультракороткую стрижку»

9. «Я всегда хотела водить машину. Для меня было большим счастьем садиться на соседнее с папой сиденье и переключать скорости. Он страшно не любил, когда я так делала, но иногда позволял принимать участие в вождении по дороге на дачу. В итоге в 16 лет я купила в переходе фальшивые права и села за руль. Машину взяла у брата, пока он был на гастролях. Но доехать я успела только до первого светофора, на котором меня остановила милиция…»

