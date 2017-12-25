После кончины Дмитрия Хворостовского его вдова Флоренс публиковала лишь портреты певца и совместные фото с любимым. На днях женщина выложила в Сеть фото с сыном и дочерью.

1 2 3 ... 14 Вдова Дмитрия Хворостовского опубликовала фото с детьми и пожелала подписчикам счастливого Рождества

Дмитрий Хворостовский умер чуть больше месяца назад. Новость о смерти оперного певца шокировала его поклонников, коллег и близких. Сразу после кончины любимого его вдова Флоренс публиковала портреты покойного супруга, совместные фото, под которыми писала, как ей не хватает мужа. Через несколько дней после похорон женщина перестала выходить с фолловерами на связь.

25 декабря в Рождество Флоренс наконец появилась в Сети и выложила совместный с детьми снимок. 25 декабря в Рождество Флоренс наконец появилась в Сети и выложила совместный с детьми снимок.

«Merry Christmas! (Счастливого Рождества, — прим. Woman.ru)», — поздравила своих подписчиков вдова знаменитости. Нельзя не заметить, что, несмотря на улыбки, все трое — Флоренс, Нина и Максим — выглядят подавленными и грустными.



«С Рождеством! Будьте счастливы! Как же хочется, чтобы еще и ваши глаза улыбались!», «Здорово, что у вас елка, улыбки, пусть и грустные пока. Сил, душевного тепла вам, любви и внимания родных и друзей. Вы такие замечательные люди, Флоренс. Счастья вам! (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — поддержали маму и детей фолловеры. Мы присоединяемся к словам поклонников и желаем семье благополучия, сил и добра.