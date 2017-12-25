Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов то и дело намекали фанатам, что готовы связать себя узами брака. Наконец событие, которого так долго ждали фолловеры спортсмена и его возлюбленной, произошло. На днях модель рассказала подписчикам в Инстаграме, что во время путешествия на Мальдивы футболист сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Сейчас счастливая девушка регулярно публикует в в своем блоге фото, на которых позирует в бикини. Глядя на снимки Костенко, пользователи Сети пришли к выводу, что она ждет первенца.
Некоторые фолловеры и вовсе уверены, что Тарасов и Костенко собираются пожениться именно потому, что Анастасия находится в интересном положении. Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и те, кто посчитал, что девушка просто наслаждалась отдыхом и позволила себе не соблюдать диету, что и отразилось на ее фигуре. А какая версия кажется вам самой правдоподобной?
Это милый жирок)) далеко не под пупком живот начинает расти, а на 2 месяце уж тем более нихрена не видно))
Это милый жирок)) далеко не под пупком живот начинает расти, и уж на 2 месяце подавно
Ждем заключения эксперта Бузовой.
очень красивая девушка, особенно по сравнению со страшной Бузовой
Уже судя по этим только комментариям видно, что такскзать поклонники пары есть никто иные как хейтеры Бузовой. Им по сути ни Костенко ни Тарасов не интересны сами по себе - им интересно лишь в контексте как то или иное действо парочки насолило ненавистной Бузовой. Смешные люди )
Уже судя по этим только комментариям видно, что такскзать поклонники пары есть никто иные как хейтеры Бузовой. Им по сути ни Костенко ни Тарасов не интересны сами по себе - им интересно лишь в контексте как то или иное действо парочки насолило ненавистной Бузовой. Смешные люди )[/ ну а что вы хотите, если бузова уже год на них пиариться и комментирует на их ветках, поливает грязью и выдумывает небылицы.
ну а что вы хотите, если бузова уже год на них пиариться и комментирует на их ветках, поливает грязью и выдумывает небылицы.
Ого. вы так следите за её жизнью.
это уже второй ребёнок у Насти будет?
Нежная, изящная, хрупкая и красивая Настенька)))