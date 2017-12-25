23-летняя Анастасия Костенко активно публикует в Инстаграме снимки, которые делает на Мальдивских островах. Интернет-пользователи, пристально следящие за блогом невесты Дмитрия Тарасова, разглядели у модели небольшой живот и решили, что девушка находится в положении.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети полагают, что Анастасия Костенко ждет ребенка

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов то и дело намекали фанатам, что готовы связать себя узами брака. Наконец событие, которого так долго ждали фолловеры спортсмена и его возлюбленной, произошло. На днях модель рассказала подписчикам в Инстаграме, что во время путешествия на Мальдивы футболист сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Сейчас счастливая девушка регулярно публикует в в своем блоге фото, на которых позирует в бикини. Глядя на снимки Костенко, пользователи Сети пришли к выводу, что она ждет первенца.

«Круглый животик!», «Беременна! Щеки и живот! Ура!», «Похоже на беременность», «Да точно беременна, 2-й месяц», — прокомментировали фото подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). «Круглый животик!», «Беременна! Щеки и живот! Ура!», «Похоже на беременность», «Да точно беременна, 2-й месяц», — прокомментировали фото подписчики

Некоторые фолловеры и вовсе уверены, что Тарасов и Костенко собираются пожениться именно потому, что Анастасия находится в интересном положении. Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и те, кто посчитал, что девушка просто наслаждалась отдыхом и позволила себе не соблюдать диету, что и отразилось на ее фигуре. А какая версия кажется вам самой правдоподобной?