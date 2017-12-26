На днях в Сети было опубликовано ежегодное видеообращение королевы Елизаветы II к британскому народу. Во время своей речи 91-летняя монархиня вспомнила произошедшие в 2017-м трагедии и счастливые моменты, пожелав жителям Соединенного Королевства бодрости духа. Кроме того, Елизавета II заявила, что с нетерпением ждет 2018 года и готовится принять новых членов семьи.
Любопытно, что в кадр попали портреты принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а также совместное фото принца Чарльза и герцогини Камиллы. Помимо этого, королева расположила рядом с собой фотографии с супругом, 96-летним принцем Филиппом.
Пользователи Сети удивились тому, что Елизавета совсем проигнорировала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в будущем году станут родителями в третий раз, и других членов королевской семьи. Многие считают, что таким образом королева хотела подчеркнуть, что одобряет выбор Гарри, несмотря на людскую молву.