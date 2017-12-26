26.12.2017
25 декабря католики и протестанты во всем мире отмечали Рождество. По этому поводу королева Великобритании Елизавета II записала традиционное видеопоздравление, в ходе которого дала понять, что окончательно приняла в семью невесту своего внука принца Гарри, 36-летнюю Меган Маркл.
  • Елизавета II
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    Интернет-пользователи обратили внимание на то, что в кабинете Елизаветы II есть фотография принца Гарри и его избранницы Меган Маркл

На днях в Сети было опубликовано ежегодное видеообращение королевы Елизаветы II к британскому народу. Во время своей речи 91-летняя монархиня вспомнила произошедшие в 2017-м трагедии и счастливые моменты, пожелав жителям Соединенного Королевства бодрости духа. Кроме того, Елизавета II заявила, что с нетерпением ждет 2018 года и готовится принять новых членов семьи.

В комментариях к видео, которое было опубликовано на YouTube, интернет-пользователи отметили, что речь наверняка шла о Меган Маркл, невесте принца Гарри. К такому выводу они пришли после того, как заметили на столе правительницы Великобритании фотографию с помолвки принца и актрисы.

Любопытно, что в кадр попали портреты принца Джорджа и принцессы Шарлотты, а также совместное фото принца Чарльза и герцогини Камиллы. Помимо этого, королева расположила рядом с собой фотографии с супругом, 96-летним принцем Филиппом.

Пользователи Сети удивились тому, что Елизавета совсем проигнорировала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в будущем году станут родителями в третий раз, и других членов королевской семьи. Многие считают, что таким образом королева хотела подчеркнуть, что одобряет выбор Гарри, несмотря на людскую молву.  

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