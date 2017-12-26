- Вряд ли Майлз Теллер и Шейлин Вудли согласятся когда-нибудь еще раз сыграть влюбленных. Съемки в подростковой драме «Это захватывающее время» не стали для актеров любимыми. Шейлин употребляла китайские травяные пищевые добавки, из-за чего у нее изо рта пахло землей. Этот факт приводил Теллера в отчаяние, когда ему нужно было целоваться с Вудли
Поцелуи — это не просто приятное занятие, но еще и очень полезное. Ученые давно доказали, что люди закрывают глаза не просто так, а чтобы лучше сосредоточиться на тактильных ощущениях и не блокировать положительные эмоции.
Возможно, поэтому многие актеры так легко относятся к тому, что в очередном фильме им нужно сниматься в романтических сценах, даже если съемки этих эпизодов проходят в первый же день, а партнером оказывается человек, которого они видят второй раз в жизни. Однако есть немало актеров и актрис, которые пожалели о том, что когда-то согласились целоваться в кадре, и с удовольствием стерли бы эти воспоминания из памяти. Если бы, конечно, могли.
Одни артисты разочаровались, когда от признанного секс-символа в ответственный момент пахло рыбой, табаком и грязью. Другие — потому что партнер напускал слюней или вообще не попытался сыграть влюбленного человека. Woman.ru рассказывает о тех, кто был настолько шокирован поцелуем с коллегой, что не постеснялся откровенно поведать о незабываемом опыте.
Даже если и так, все равно это не уважительно к коллегам о таких вещах рассказывать налево и направо
Блин 😆 взрослые людинапускали сдобней перед поцелуем? Сейчас почитаем кто там такой озорник )))))))))))
Как и ожидалось, Лоуренс и Энистон неприятные, а у них изо рта Немет оказывается к тому же фуфуфу
Поцелуй Кирстен и Тоби в 🕷 - ммм) Очень сексуально вышло! На всю жизнь запомнилось, почему-то, настолько эротично)
Не понимаю, почему сказано, что она ему маской нос закрыла? Открыт же на фото.