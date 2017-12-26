То, что профессия актера далеко не мечта, не секрет. Однако мы нашли еще одну причину, по которой труженикам из мира кино приходится совсем уж несладко. Очень часто они вынуждены не просто целоваться с малознакомыми коллегами перед камерами, но и терпеть при этом неприятный запах изо рта, потоки слюны и ужасную технику партнера. И ведь тут не уйдешь, хлопнув дверью! Контракт подписан, и съемки будут продолжаться, пока довольный режиссер не крикнет: «Стоп! Снято!». Вот и страдают наши жертвы неумелой романтики, считая секунды до заветного хлопка. Кто из знаменитостей попадал в подобную ситуацию, узнаете из нашего материала.

1 2 3 ... 23 Вряд ли Майлз Теллер и Шейлин Вудли согласятся когда-нибудь еще раз сыграть влюбленных. Съемки в подростковой драме «Это захватывающее время» не стали для актеров любимыми. Шейлин употребляла китайские травяные пищевые добавки, из-за чего у нее изо рта пахло землей. Этот факт приводил Теллера в отчаяние, когда ему нужно было целоваться с Вудли

Поцелуи — это не просто приятное занятие, но еще и очень полезное. Ученые давно доказали, что люди закрывают глаза не просто так, а чтобы лучше сосредоточиться на тактильных ощущениях и не блокировать положительные эмоции.



Возможно, поэтому многие актеры так легко относятся к тому, что в очередном фильме им нужно сниматься в романтических сценах, даже если съемки этих эпизодов проходят в первый же день, а партнером оказывается человек, которого они видят второй раз в жизни. Однако есть немало актеров и актрис, которые пожалели о том, что когда-то согласились целоваться в кадре, и с удовольствием стерли бы эти воспоминания из памяти. Если бы, конечно, могли.



Одни артисты разочаровались, когда от признанного секс-символа в ответственный момент пахло рыбой, табаком и грязью. Другие — потому что партнер напускал слюней или вообще не попытался сыграть влюбленного человека. Woman.ru рассказывает о тех, кто был настолько шокирован поцелуем с коллегой, что не постеснялся откровенно поведать о незабываемом опыте.

