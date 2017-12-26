В завершающем материале цикла о советских актрисах мы хотим рассказать вам о Кюнне Игнатовой и Инне Гулая — красавицах, которые из-за любви не построили карьеру мечты и не сумели с этим смириться.

1 2 3 ... 44 Кюнна Игнатова, 1934-1988 гг., умерла в возрасте 53 лет при невыясненных обстоятельствах

Кюнна — в переводе с якутского означает «солнышко». Такой и была Игнатова — солнечной, светлой и жизнерадостной. Однако эта потрясающей красоты актриса так и не смогла осуществить свою главную мечту — сыграть «великую роль»

Красивых актрис в Советском Союзе было немало, но красивых и потрясающе талантливых — единицы. «Сегодня таких нет», — скажет кто-то и будет отчасти прав. В советские годы кино снималось в условиях, бесконечно далеких от сегодняшних, и требовало не только таланта, но и особого мужества и самоотверженности.



Увы, о некоторых выдающихся актрисах, с таким трудом выбивших себе место под солнцем, сегодня практически ничего неизвестно. А все потому, что их карьера закончилась слишком рано. У некоторых безвременно оборвалась и сама жизнь…

В этом цикле материалов Woman.ru вспоминает красавиц, талантливых советских актрис, судьба которых сложилась совсем не так, как в сказке про Золушку. В этом цикле материалов Woman.ru вспоминает красавиц, талантливых советских актрис, судьба которых сложилась совсем не так, как в сказке про Золушку.

Выдающие писатели и драматурги посвящали им свои произведения, их боготворила вся страна, за их симпатии боролись видные мужчины, к ним мечтали просто прикоснуться. Их культовые роли остались неподвластны времени, однако память о самих актрисах незаслуженно предана забвению.



В советские годы таких историй было очень много. Кто-то из актрис стойко выдерживал удар судьбы, но многие — ломались. В уже вышедших материалах мы вспоминали истории Изольды Извицкой и Екатерины Савиновой, Валентины Серовой и Валентины Малявиной, а также Александры Завьяловой и Анастасии Ивановой. В завершающем наш цикл материале мы расскажем вас об Инне Гулая и Кюнне Игнатовой.