Наш экстравагантный автор снова рвется в бой. Лена Ленина, писательница и владелица более 200 салонов сети франшиз «Cеть студий маникюра Лены Лениной» успевает все: и успешный бизнес строить, и писать яркие колонки для Woman.ru. На этот раз знаменитая блондинка, которая всегда в курсе последних новостей шоу-бизнеса, решила порассуждать о том, любят ли друг друга самые известные соведущие страны или ненавидят, и почему.

1 2 3 ... 26 В новой колонке для Woman.ru Лена Ленина решила затронуть тему отношений между соведущими

Фолловеры — наивные люди! Они удивляются, почему Бородина не пришла на первый сольный концерт своей соведущей Бузовой, а Бузова не позвала Бородину на день рождения. Почему пользователи соцсетей убеждены, что соведущие одной программы должны обожать друг друга?! Даже в браке люди долго не уживаются, а в семье нет такой конкуренции за место под солнцем — простите, софитами, как в шоу-бизнесе. Поэтому меня лично не удивляет, что однополые соведущие одной программы, работающие вместе бок о бок лет десять, терпеть друг друга не могут. Но, видно, фолловеры в своей слепой идолопоклоннической любви настолько обожествляют своих кумиров, что искренне удивляются, что тех кто-то может любить не так же фанатично, как они.

Но вот то, что меня поражает гораздо больше, так это то, как некоторые соведущие мудро и благоразумно не афишируют свою неприязнь друг к другу и не полощут чужое грязное белье на глазах у многомиллионной публики, хоть и наверняка налюбовались им до тошноты. Но вот то, что меня поражает гораздо больше, так это то, как некоторые соведущие мудро и благоразумно не афишируют свою неприязнь друг к другу и не полощут чужое грязное белье на глазах у многомиллионной публики, хоть и наверняка налюбовались им до тошноты.

На днях, работая звездным Дедом Морозом или Снегурочкой, я вдоволь наобщалась с двумя самыми известными соведущими: Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Дело в том, что меня иногда накрывает чувство гордости за заработанное и желание поделиться его избытком с приятными мне людьми. Не в смысле показной благотворительности по детдомам и больницам, а чистое желание сделать подарки тем, кого знаю и люблю. Вот накупила я гору шампанского с икрой, да сухофруктов с орешками от «Семушки», и решила развести ящики с деликатесами к новогоднему столу моим любимым звездным товарищам. Список моих знаменитых приятелей велик, но энтузиазма хватило лишь на тех, кто был в те дни в городе и с радостью пошел на встречу. Вот так в промежутке между домашними посиделками с Иосифом Кобзоном и Ларисой Долиной я вдоволь наобщалась вне камер со знаменитыми ведущими программы «Давай Поженимся!».

В новой колонке для Woman.ru Лена Ленина размышляет об отношениях Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой

Давно зная обеих, я не устаю поражаться, насколько обе пунктуальны, всегда держат данные слова и выполняют обещания. Мне, как предпринимательнице, эти черты всегда приятны в звездах.



Лариса Гузеева с детства для меня была самой красивой актрисой Советского Союза. С тех пор она раздобрела внешне, но стала злее на язычок. Кстати, это тот редкий случай, когда красивая женщина может быть мудрой и психологически грамотной. Что делает советы Ларисы глупым женщинам в ее программе острыми, но полезными.

Те, кто не любит Ларису, просто не ценят прямоты и честности в общении. Или путают лицемерие с дипломатией. Те, кто не любит Ларису, просто не ценят прямоты и честности в общении. Или путают лицемерие с дипломатией.

Соведущая Ларисы по программе, Роза Сябитова, раздражающая некоторых зрительниц истеричными нотками и меркантильностью к мужчинам, в жизни являет собой полную противоположность экранному образу — она веселая, добрая и щедрая — не только к своим мужчинам, но и к подругам. Она, например, оказалась единственной, кто подарил звездному Деду Морозу подарок. А мужчинам своим давала по жизни существенно больше, чем они ей. И если вы забудете значение слова «парадокс», то просто вспомните эту дуальность Розы.

Поклонники Ларисы никак не могут простить Розе того, что она в пылу съемок кинула коллеге: «Ты что, тупая, что ли?». Крику было в комментариях! Поклонники Ларисы никак не могут простить Розе того, что она в пылу съемок кинула коллеге: «Ты что, тупая, что ли?». Крику было в комментариях!

С матом, разумеется. Да и вряд ли вне Инстаграма эти дамочки вежливо разговаривают со своими подружками во время ссор. Но, видимо, публичным женщинам не прощают даже такой малости. За чистоту манер и языка многие почему-то воюют, как с пресловутой соринкой, лишь в чужом глазу, но не в своей жизни.

Бизнесвумен полагает, что самые известные соведущие страны не дружат в настоящей жизни

Поклонники же Розы не прощают Ларисе того, что та не появилась на юбилее коллеги. Но правда заключается в том, что Гузеева вне камер вообще не приветствует дружбу между коллегами, предпочитая разделять профессиональные и личные отношения. Мы, например, за кофейком сошлись с Ларисой во мнении, что если ее прислуга хочет с ней дружить и делиться подробностями своей личной жизни, то пусть не приходит за зарплатой, ведь друзья же друг другу не платят. А у Ларисы уже овердоза от откровений окружающих о неудачах в личной жизни.

Вот будь вы слесарем-сантехником, вам было бы приятно, если все ваши друзья, как только вы приходите к ним в гости, просили починить их унитазы? Вот будь вы слесарем-сантехником, вам было бы приятно, если все ваши друзья, как только вы приходите к ним в гости, просили починить их унитазы?

Масла в огонь отношений самых знаменитых соведущих страны подливает Розино окружение. Вот везет же бедной женщине на негодяев вокруг! То бывший муж-альфонс ляпнет что-нибудь нелицеприятное про обеих, как только откроет рот на камеру, назвав Ларису «стервой», а Розу «глупой и жадной», то уволенный пиарщик разоткровенничается до судов о бизнесе Розы. Я уже посоветовала ей заключать соглашения о конфиденциальности с любым подходящим на выстрел массажистом. А то пиарятся за ее счет, портят ей и без того хрупкие отношения с коллегами, используя широту, доверчивость и открытость Розиной души. К счастью, теперь, надеюсь, ее проблемам с окружением настанет конец — собственная дочь, не по годам умная и деловитая Ксения, успешно взялась за менеджмент звездной мамы.

Любят ли соведущие друг друга? Вряд ли. Скорее всего, терпеть не могут. Любят ли соведущие друг друга? Вряд ли. Скорее всего, терпеть не могут.

Ведь за столько лет совместной жизни даже супруги бы развелись уже давно или перерезали друг друга. Но на вопросы о коллеге обе лишь улыбаются или закатывают глаза. Они, как мудрые и опытные воины одного полка, бок о бок ведущие войну с миром, не тратят сил и стрел на междоусобные кровопролития.