Фолловеры — наивные люди! Они удивляются, почему Бородина не пришла на первый сольный концерт своей соведущей Бузовой, а Бузова не позвала Бородину на день рождения. Почему пользователи соцсетей убеждены, что соведущие одной программы должны обожать друг друга?! Даже в браке люди долго не уживаются, а в семье нет такой конкуренции за место под солнцем — простите, софитами, как в шоу-бизнесе. Поэтому меня лично не удивляет, что однополые соведущие одной программы, работающие вместе бок о бок лет десять, терпеть друг друга не могут. Но, видно, фолловеры в своей слепой идолопоклоннической любви настолько обожествляют своих кумиров, что искренне удивляются, что тех кто-то может любить не так же фанатично, как они.
На днях, работая звездным Дедом Морозом или Снегурочкой, я вдоволь наобщалась с двумя самыми известными соведущими: Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Дело в том, что меня иногда накрывает чувство гордости за заработанное и желание поделиться его избытком с приятными мне людьми. Не в смысле показной благотворительности по детдомам и больницам, а чистое желание сделать подарки тем, кого знаю и люблю. Вот накупила я гору шампанского с икрой, да сухофруктов с орешками от «Семушки», и решила развести ящики с деликатесами к новогоднему столу моим любимым звездным товарищам. Список моих знаменитых приятелей велик, но энтузиазма хватило лишь на тех, кто был в те дни в городе и с радостью пошел на встречу. Вот так в промежутке между домашними посиделками с Иосифом Кобзоном и Ларисой Долиной я вдоволь наобщалась вне камер со знаменитыми ведущими программы «Давай Поженимся!».
Давно зная обеих, я не устаю поражаться, насколько обе пунктуальны, всегда держат данные слова и выполняют обещания. Мне, как предпринимательнице, эти черты всегда приятны в звездах.
Лариса Гузеева с детства для меня была самой красивой актрисой Советского Союза. С тех пор она раздобрела внешне, но стала злее на язычок. Кстати, это тот редкий случай, когда красивая женщина может быть мудрой и психологически грамотной. Что делает советы Ларисы глупым женщинам в ее программе острыми, но полезными.
Соведущая Ларисы по программе, Роза Сябитова, раздражающая некоторых зрительниц истеричными нотками и меркантильностью к мужчинам, в жизни являет собой полную противоположность экранному образу — она веселая, добрая и щедрая — не только к своим мужчинам, но и к подругам. Она, например, оказалась единственной, кто подарил звездному Деду Морозу подарок. А мужчинам своим давала по жизни существенно больше, чем они ей. И если вы забудете значение слова «парадокс», то просто вспомните эту дуальность Розы.
С матом, разумеется. Да и вряд ли вне Инстаграма эти дамочки вежливо разговаривают со своими подружками во время ссор. Но, видимо, публичным женщинам не прощают даже такой малости. За чистоту манер и языка многие почему-то воюют, как с пресловутой соринкой, лишь в чужом глазу, но не в своей жизни.
Поклонники же Розы не прощают Ларисе того, что та не появилась на юбилее коллеги. Но правда заключается в том, что Гузеева вне камер вообще не приветствует дружбу между коллегами, предпочитая разделять профессиональные и личные отношения. Мы, например, за кофейком сошлись с Ларисой во мнении, что если ее прислуга хочет с ней дружить и делиться подробностями своей личной жизни, то пусть не приходит за зарплатой, ведь друзья же друг другу не платят. А у Ларисы уже овердоза от откровений окружающих о неудачах в личной жизни.
Масла в огонь отношений самых знаменитых соведущих страны подливает Розино окружение. Вот везет же бедной женщине на негодяев вокруг! То бывший муж-альфонс ляпнет что-нибудь нелицеприятное про обеих, как только откроет рот на камеру, назвав Ларису «стервой», а Розу «глупой и жадной», то уволенный пиарщик разоткровенничается до судов о бизнесе Розы. Я уже посоветовала ей заключать соглашения о конфиденциальности с любым подходящим на выстрел массажистом. А то пиарятся за ее счет, портят ей и без того хрупкие отношения с коллегами, используя широту, доверчивость и открытость Розиной души. К счастью, теперь, надеюсь, ее проблемам с окружением настанет конец — собственная дочь, не по годам умная и деловитая Ксения, успешно взялась за менеджмент звездной мамы.
Ведь за столько лет совместной жизни даже супруги бы развелись уже давно или перерезали друг друга. Но на вопросы о коллеге обе лишь улыбаются или закатывают глаза. Они, как мудрые и опытные воины одного полка, бок о бок ведущие войну с миром, не тратят сил и стрел на междоусобные кровопролития.
Лена умничка
Да, конечно, умные -то понимают , что у Гузеевой и Сябитовой это только экранный образ. Роза вполне себе нормально может разговаривать, жизнь у нее была тяжелая, и, как Ленина мудро заметила, Роза дала своим мужчина больше, чем они ей.