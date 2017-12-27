В конце ноября 82-летний Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из столичных больниц. Здоровье артиста по-прежнему не улучшается, поэтому медики решили ввести его в состояние медикаментозной седации.

1 2 3 ... 14 На днях стало известно, что Олег Табаков находится в искусственной коме

Недавно Олег Табаков перенес экстренную операцию на сердце. После этого в прессе начали появляться противоречивые сведения о состоянии режиссера. Мэтр был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На протяжении нескольких недель состояние Олега Павловича оценивалось как тяжелое.



Как стало известно журналистам Рен Тв, врачи приняли решение ввести Табакова в искусственную кому. Организм артиста сильно ослаблен, и медики пришли к выводу, что медикаментозная седация, вероятно, поможет ему восстановиться.



Из-за болезни Олега Павловича все спектакли в МХТ им. Чехова с его участием были отменены. Пока неизвестно, как скоро артист сможет вернуться к репетициям. Woman.ru следит за развитием событий и желает Олегу Табакову скорейшего выздоровления.