Недавно Олег Табаков перенес экстренную операцию на сердце. После этого в прессе начали появляться противоречивые сведения о состоянии режиссера. Мэтр был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На протяжении нескольких недель состояние Олега Павловича оценивалось как тяжелое.
Как стало известно журналистам Рен Тв, врачи приняли решение ввести Табакова в искусственную кому. Организм артиста сильно ослаблен, и медики пришли к выводу, что медикаментозная седация, вероятно, поможет ему восстановиться.
Из-за болезни Олега Павловича все спектакли в МХТ им. Чехова с его участием были отменены. Пока неизвестно, как скоро артист сможет вернуться к репетициям. Woman.ru следит за развитием событий и желает Олегу Табакову скорейшего выздоровления.
Олега Табакова ввели в искусственную кому
Недавно Олег Табаков перенес экстренную операцию на сердце. После этого в прессе начали появляться противоречивые сведения о состоянии режиссера. Мэтр был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На протяжении нескольких недель состояние Олега Павловича оценивалось как тяжелое.
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Боритесь, Олег Павлович! Здоровья! Живите!!! Пожалуйста !
Живите,вам дочку ещё ростить надо.
Будем смотреть правде в глаза - это все...
Будем смотреть правде в глаза - это все...