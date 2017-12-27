В ночь с 24 на 25 декабря в доме Крис Дженнер в Калифорнии ее многочисленное семейство отпраздновало Рождество. После вечеринки одна из участниц торжества, Ким Кардашьян, решила показать, что же она получила в этом году от любимого супруга. В своем Инстаграме звезда реалити разместила несколько видео, на которых продемонстрировала содержимое многочисленных коробок.
Никаких дизайнерских нарядов и бриллиантовых украшений мы не увидели. Возможно, они там и были, как и многочисленные ярко-оранжевые коробки Hermes, маячащие на фоне, но куда больший восторг у 36-летней знаменитости вызвали игрушечный Микки-Маус, беспроводные наушники Airpods, три пары белоснежных носков adidas и подарочные карты Netflix и Amazon.
Не спешите критиковать известного рэпера за скупость. Чуть позже стало понятно, почему мировая знаменитость обрадовалась столь скромным (по звездным меркам) презентам. Как оказалось, Канье Уэст подарил Ким Кардашьян акции во всех вышеперечисленных компаниях, о чем свидетельствуют сертификаты с именем Кимберли.
Носки, игрушки, сертификаты: Канье подарил Ким гору мелочей, но на 200 тысяч долларов
В ночь с 24 на 25 декабря в доме Крис Дженнер в Калифорнии ее многочисленное семейство отпраздновало Рождество. После вечеринки одна из участниц торжества, Ким Кардашьян, решила показать, что же она получила в этом году от любимого супруга. В своем Инстаграме звезда реалити разместила несколько видео, на которых продемонстрировала содержимое многочисленных коробок.
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блин, грамотеи, не ДОЛИ в этих компаниях, а акции. Это публичные компании, там нет долей, там акции)))) девчонки блин)подарки хорошие и прекрасная идея у Канье