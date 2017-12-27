Последний выпуск вокального шоу «Успех» посмотрело рекордное количество зрителей. Все из-за того, что по Сети мгновенно разлетелись рассказы о забавном разговоре ведущей Веры Брежневой и одного из членов жюри Филиппа Киркорова.
После выступления одной из финалисток Вера принялась хвалить ее костюм: «Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой глиттер!». Филипп был крайне шокирован этими словами, а его расширившееся от удивления глаза говорили сами за себя. Брежнева поспешила сгладить неловкость: «Глиттер, — произнесла певица с английским акцентом, — это «блеск», «блестки»!». На это Киркоров признался, что ему послышалось совсем другое слово. Судя по реакции певца, он принял произнесенное со сцены слово «глиттер» за «клитор».
Многие интернет-пользователи посчитали эту словесную перепалку заготовленной, в то время как другие уверены, что это импровизация. Эмоциональная реакция артиста так позабавила пользователей Сети, что теперь в интернете существует мем с тем самым шокированным лицом Киркорова.
Брежнева сама ходячая глитер!
Вот это диалоги. Дегравидение какое-то.
А вырезать эту пошлость с непродутыми ушами Бедросовича на ТВ не догадались?
Он просто в первый раз услышал название того, что он носит всю жизнь.
Просто он не понял, откуда вера в курсе таких подробностей его личной жизни
Конечно, это прописано в сценарии. Вот такой уровень сейчас у нас на ТВ. Тупейший туалетный юморок, ниже некуда.
Вот это диалоги. Дегравидение какое-то.
Она так на ее клитор смотрела..смешно оч))
Невероятно смешно. Дальше будут рифмовать "орёл-осёл"?
Показуха.