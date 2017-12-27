Филипп Киркоров состоит в жюри шоу «Успех». В одном из недавних выпусков король отечественной эстрады неверно услышал, что сказала ведущая Вера Брежнева, в результате чего попал впросак.

1 2 3 ... 14 В последнем выпуске шоу «Успех» Вера Брежнева похвалила наряд одной из финалисток

Последний выпуск вокального шоу «Успех» посмотрело рекордное количество зрителей. Все из-за того, что по Сети мгновенно разлетелись рассказы о забавном разговоре ведущей Веры Брежневой и одного из членов жюри Филиппа Киркорова.



После выступления одной из финалисток Вера принялась хвалить ее костюм: «Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой глиттер!». Филипп был крайне шокирован этими словами, а его расширившееся от удивления глаза говорили сами за себя. Брежнева поспешила сгладить неловкость: «Глиттер, — произнесла певица с английским акцентом, — это «блеск», «блестки»!». На это Киркоров признался, что ему послышалось совсем другое слово. Судя по реакции певца, он принял произнесенное со сцены слово «глиттер» за «клитор».

«Ну, я глуховат… Возраст. Пятьдесят лет все-таки», — оправдался король отечественной эстрады. «Ну, я глуховат… Возраст. Пятьдесят лет все-таки», — оправдался король отечественной эстрады.

Многие интернет-пользователи посчитали эту словесную перепалку заготовленной, в то время как другие уверены, что это импровизация. Эмоциональная реакция артиста так позабавила пользователей Сети, что теперь в интернете существует мем с тем самым шокированным лицом Киркорова.