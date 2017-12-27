В среду студию онлайн-шоу «ОК на связи!» посетила группа «Моя Мишель». Солистка группы Татьяна Ткачук ответила на вопросы пользователей Одноклассников, рассказала о новогодних подарках и съемках клипа «Санта».







Об итогах года

Он был не самый простой, были всякие сложности: и личные, и музыкальные. Но тем не менее, мы начали почему-то в конце года писать новый альбом. А до этого сняли три клипа. Продуктивный год, просто нельзя сказать, что он был очень легким.

О саундтреках

Мне кажется, что мы очень кинематографичны. Мы никогда не страдали от недостатка внимания со стороны кино. Я уже думаю, что же будет в следующем году? Может, мы напишем музыку к «Чужому»?

О концертах

Где мы только ни были в этом году, начиная с Североморска. Это очень серый город, но с очень отзывчивыми людьми. Я нигде не видела таких добрых людей, как за полярным кругом. Как они тебя встречают, как проводят в гостиницу, как кладут шоколадку, реагируют на концерте. Это во всем проявляется. Бывают сложные концерты, чаще на каких-нибудь корпоративах. Мне очень важно, чтобы зал был не сидячим. Меня всё время пытаются уговорить на концерты в сидячих залах, потому что туда лучше продаются билеты. А мне кажется, у нас такая музыка, что нужно танцевать. И, конечно, я получаю больше удовольствия, когда вижу, что они делают.

О новогодних подарках

Когда я была маленькая, помню, что хотела собаку, но подарила ее себе сама. Я нашла собаку, посадила ее в коробку и поставила под дверь. Потом сказала, что там кто-то стучит. И в итоге собака осталась с нами. И вы не поверите, сейчас я опять хочу собаку.

О лучшем Новом годе

Быть Снегурочкой на Новый год мне надоело классу к 5, а потом мне хотелось играть плохие роли. Я была Кикиморой, Бабой Ягой. А самый запоминающийся Новый год был, когда мы с друзьями поехали в Питер, 1,5 часа не могли открыть квартиру ключами, нас чуть не усыновила армянская семья. В итоге мы вошли в эту квартиру, приготовили салат, нарядились, времени уже было где-то без двадцать одиннадцать. И нам в Питере посоветовали два места, которые мы можем посетить. Ни в одно из них нас не пустили, так как надо было заказывать заранее. В итоге без пяти двенадцать мы сели в такси и поехали к Спасу-на-Крови. Там к нам подошли два человека люмпенского вида, почему-то руки у них были в крови. Они протянули мне телефон и попросили их сфотографировать на фоне. Это было ровно в двенадцать.

О клипе «Санта»

Эта акция всё еще проходит. Надо снять селфи-видео. Первый куплет, припев, а мы потом это всё смонтируем. Это такое продолжение шаблонов о идеальной жизни. Эта песня основана на реальных событиях.







