В этом году Меган Маркл впервые провела рождество вместе с возлюбленным принцем Гарри и его многочисленными родственниками. На днях жених актрисы побывал в студии одной из британских радиостанций и в непринужденной беседе с журналистами рассказал о том, как они отметили этот праздник.
«Все прошло замечательно. Мы много гуляли и играли с детьми Уильяма и Кейт на свежем воздухе — идеальные рождественские каникулы. У Меган наконец появилась большая семья, которой у нее раньше никогда не было», — заявил Гарри.
«У Меган большая семья, которая всегда была с ней рядом. Когда отец и Дория (мама Меган — прим. Woman.ru) развелись, мы сделали все, чтобы у нее появилось два дома. Никто не чувствовал себя чужим. У Меган есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья, сестры и наш потрясающий отец. Ее замужество сделает нашу и без того огромную и дружную семью еще больше», — эмоционально высказалась Саманта в своем Твиттере.
Грант также уточнила, что их отношения с Маркл всегда были непростыми. По словам старшей сестры актрисы, Меган часто была слишком занята и попросту не находила времени на общение с семьей. Кроме того, ранее Саманта рассказывала о том, что у невесты Гарри довольно тяжелый характер. Сама же Меган пока ведет себя по-королевски и никак не реагирует на выпады старшей сестры.
ну сейчас у них начнется веселье)). родственники все подпортят))умные промолчали бы да не позорили Меган
Ну все, родственнички появились. Как всегда надо залезть куда не просят.
Вот только из за таких вот родственников, надо выбирать себе ровню. Чтобы не разносили слухи и сплетни разные, а то и вообще небылицы. Весело у них будет....
Что то я запуталась. Если это старшая сестра, но при этом после развода отца с дорией он создал третью семью или ушел в первую?