На днях 33-летний принц Гарри дал большое интервью на радио, в котором рассказал о том, как его возлюбленную приняли в королевской семье. Оказывается, некоторые высказывания претендента на британский престол серьезно задели родственников Меган Маркл со стороны отца.



1 2 3 ... 15 Принц Гарри заявил, что Меган Маркл наконец обрела большую семью, которой у нее раньше не было

В этом году Меган Маркл впервые провела рождество вместе с возлюбленным принцем Гарри и его многочисленными родственниками. На днях жених актрисы побывал в студии одной из британских радиостанций и в непринужденной беседе с журналистами рассказал о том, как они отметили этот праздник.



«Все прошло замечательно. Мы много гуляли и играли с детьми Уильяма и Кейт на свежем воздухе — идеальные рождественские каникулы. У Меган наконец появилась большая семья, которой у нее раньше никогда не было», — заявил Гарри.

И если у миллионов британцев эти слова вызвали искреннее умиление, то старшую сестру Маркл по отцу, Саманту Грант, они возмутили. И если у миллионов британцев эти слова вызвали искреннее умиление, то старшую сестру Маркл по отцу, Саманту Грант, они возмутили.

«У Меган большая семья, которая всегда была с ней рядом. Когда отец и Дория (мама Меган — прим. Woman.ru) развелись, мы сделали все, чтобы у нее появилось два дома. Никто не чувствовал себя чужим. У Меган есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья, сестры и наш потрясающий отец. Ее замужество сделает нашу и без того огромную и дружную семью еще больше», — эмоционально высказалась Саманта в своем Твиттере.



Грант также уточнила, что их отношения с Маркл всегда были непростыми. По словам старшей сестры актрисы, Меган часто была слишком занята и попросту не находила времени на общение с семьей. Кроме того, ранее Саманта рассказывала о том, что у невесты Гарри довольно тяжелый характер. Сама же Меган пока ведет себя по-королевски и никак не реагирует на выпады старшей сестры.