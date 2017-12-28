27 декабря западные СМИ опубликовали десять снимков, которые, по мнению фотографа британской королевской семьи, достойны всеобщего внимания. Крис Джексон постарался отобрать самые интересные, милые и запоминающиеся кадры, отражающие все то, что происходило с британскими монаршими особами в 2017 году.
Среди других снимков — портрет принца Джорджа, сделанный в честь его четырехлетия, романтичный снимок Кейт Миддлтон и Уильяма на фоне гигантских часов парижского музея, фото с очаровательной принцессой Шарлоттой, сжимающей в кулачке миниатюрный букет, а также смешной кадр, на котором слон тянется к Елизавете II. Оценим?
Чарльз с пылесосом и королева со слоном - огонь! :)
Чальз думал, что это селфи-палка и пытался сделать фото)))))))
какие некрасивые люди, эти королевские особы. Даже дети.