28.12.2017
За несколько дней до Нового года Крис Джексон, официальный фотограф британских монарших особ, подвел свои итоги. Он выбрал лучшие снимки с многочисленными родственниками Елизаветы II, которые обсуждают все западные СМИ. Предлагаем оценить их и вам.
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Фотография с помолвки принца Гарри и Меган Маркл получилась очень трогательной

27 декабря западные СМИ опубликовали десять снимков, которые, по мнению фотографа британской королевской семьи, достойны всеобщего внимания. Крис Джексон постарался отобрать самые интересные, милые и запоминающиеся кадры, отражающие все то, что происходило с британскими монаршими особами в 2017 году.

Открывает подборку фотография с помолвки принца Гарри и Меган Маркл — это событие стало чуть ли не главным за последние 12 месяцев.

Среди других снимков — портрет принца Джорджа, сделанный в честь его четырехлетия, романтичный снимок Кейт Миддлтон и Уильяма на фоне гигантских часов парижского музея, фото с очаровательной принцессой Шарлоттой, сжимающей в кулачке миниатюрный букет, а также смешной кадр, на котором слон тянется к Елизавете II. Оценим?

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