За несколько дней до Нового года Крис Джексон, официальный фотограф британских монарших особ, подвел свои итоги. Он выбрал лучшие снимки с многочисленными родственниками Елизаветы II, которые обсуждают все западные СМИ. Предлагаем оценить их и вам.

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27 декабря западные СМИ опубликовали десять снимков, которые, по мнению фотографа британской королевской семьи, достойны всеобщего внимания. Крис Джексон постарался отобрать самые интересные, милые и запоминающиеся кадры, отражающие все то, что происходило с британскими монаршими особами в 2017 году.

Среди других снимков — портрет принца Джорджа, сделанный в честь его четырехлетия, романтичный снимок Кейт Миддлтон и Уильяма на фоне гигантских часов парижского музея, фото с очаровательной принцессой Шарлоттой, сжимающей в кулачке миниатюрный букет, а также смешной кадр, на котором слон тянется к Елизавете II. Оценим?