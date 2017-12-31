- Алексей Воробьев:«Я не буду обобщать, а обращусь персонально к тебе, моя дорогая читательница Woman.ru. Да, именно к тебе, потому что ты сейчас читаешь эти слова. Я желаю тебе, чтобы в Новом году — и всю твою жизнь — ты просыпалась с тем мужчиной, о котором мечтаешь, засыпая. И знай, что в Новом году ты обязательно станешь счастливой!»
В самый волшебный праздник — Новый год — хочется верить в чудеса. В эту пору принято доделывать старые дела, расплачиваться с долгами, строить планы, загадывать желания, поздравлять родных и близких, обмениваться подарками, желать друг другу всего самого доброго и наилучшего.
Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Алена Апина, Анита Цой, Лера Козлова, Анфиса Чехова, Инна Маликова и многие другие знаменитости и их пожелания на будущий год — уже в галерее Woman.ru.
Что нам толку с этих поздравлений....