Уже через несколько часов миллионы семей по всей России соберутся перед телевизорами, чтобы под бой курантов и звон бокалов встретить Новый 2018 год. В этом материале свои теплые пожелания вам, дорогие читательницы, адресуют российские звезды.



1 2 3 ... 35 Алексей Воробьев:

«Я не буду обобщать, а обращусь персонально к тебе, моя дорогая читательница Woman.ru. Да, именно к тебе, потому что ты сейчас читаешь эти слова. Я желаю тебе, чтобы в Новом году — и всю твою жизнь — ты просыпалась с тем мужчиной, о котором мечтаешь, засыпая. И знай, что в Новом году ты обязательно станешь счастливой!»

В самый волшебный праздник — Новый год — хочется верить в чудеса. В эту пору принято доделывать старые дела, расплачиваться с долгами, строить планы, загадывать желания, поздравлять родных и близких, обмениваться подарками, желать друг другу всего самого доброго и наилучшего.

Российские звезды тоже не остались в стороне и специально для читательниц Woman.ru написали теплые поздравления с наступающим 2018 годом. Российские звезды тоже не остались в стороне и специально для читательниц Woman.ru написали теплые поздравления с наступающим 2018 годом.

Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Алена Апина, Анита Цой, Лера Козлова, Анфиса Чехова, Инна Маликова и многие другие знаменитости и их пожелания на будущий год — уже в галерее Woman.ru.

