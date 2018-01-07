07.01.2018
Сейчас представить, что еще пару десятков лет назад лишь единицы знали о существовании фотошопа, да и то не умели им пользоваться. В то славное время нынешние звезды первой величины искренне позировали на пленочные камеры и совсем не беспокоились о том, как получатся на снимках. Все потому, что тогда селебы были обычными детьми — ходили в детский сад, школу, посещали кружки. В общем, почти ничем не отличались от сверстников. Woman.ru решил показать вам, как выглядели кумиры миллионов задолго до того, как стали богатыми и знаменитыми.
  • Джессика Альба
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    Милая девочка с буйной, но безумно модной в девяностые шевелюрой, которая открыто улыбается нам с этого снимка, с юных лет мечтала стать актрисой. Сейчас в это трудно поверить, но в детстве эта знаменитость была очень неуверенной в себе. «Мне было некомфортно в собственной коже, поэтому мне нравилось притворяться кем-то другим. Это помогло мне освободиться от комплексов», — признается уже повзрослевшая шатенка с мексиканскими корнями 

Практически у каждого человека в семейном архиве наверняка имеются смешные и неудачные фотографии, которые могут заставить предаться ностальгическим чувствам или же вогнать в краску. Вроде и хочется их выбросить, но совесть не позволяет избавиться от памятных кадров, пусть и нелепых. Как правило, такие снимки всплывают во время душевных посиделок с родными или друзьями и быстро забываются.

Однако селебрити всегда надо быть настороже — порой их «доброжелательные» приятели детства и юности, желающие хоть немного прославиться, сливают всю подноготную журналистам и делятся с ними архивными фото звездных друзей. Так, например, недавно поступила лучшая подруга Меган Маркл Нинаки Пидди, которая теперь уже приобрела статус «бывшей».

Девушка не только выдала все секреты новоиспеченной невесты принца Гарри, но и поделилась с прессой ее не самыми лучшими снимками. Меган, как и подобает будущей принцессе, проигнорировала откровения экс-приятельницы.

Впрочем, некоторые знаменитости, не лишенные самоиронии, добровольно публикуют в соцсетях детские и подростковые фотографии. Более того, они еще и указывают на недостатки, которые с возрастом превратились в достоинства, и шутят по поводу того, что и сами бы себя не узнали на архивных кадрах.

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