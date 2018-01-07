Сейчас представить, что еще пару десятков лет назад лишь единицы знали о существовании фотошопа, да и то не умели им пользоваться. В то славное время нынешние звезды первой величины искренне позировали на пленочные камеры и совсем не беспокоились о том, как получатся на снимках. Все потому, что тогда селебы были обычными детьми — ходили в детский сад, школу, посещали кружки. В общем, почти ничем не отличались от сверстников. Woman.ru решил показать вам, как выглядели кумиры миллионов задолго до того, как стали богатыми и знаменитыми.

1 2 3 ... 50 Милая девочка с буйной, но безумно модной в девяностые шевелюрой, которая открыто улыбается нам с этого снимка, с юных лет мечтала стать актрисой. Сейчас в это трудно поверить, но в детстве эта знаменитость была очень неуверенной в себе. «Мне было некомфортно в собственной коже, поэтому мне нравилось притворяться кем-то другим. Это помогло мне освободиться от комплексов», — признается уже повзрослевшая шатенка с мексиканскими корнями

Практически у каждого человека в семейном архиве наверняка имеются смешные и неудачные фотографии, которые могут заставить предаться ностальгическим чувствам или же вогнать в краску. Вроде и хочется их выбросить, но совесть не позволяет избавиться от памятных кадров, пусть и нелепых. Как правило, такие снимки всплывают во время душевных посиделок с родными или друзьями и быстро забываются.



Однако селебрити всегда надо быть настороже — порой их «доброжелательные» приятели детства и юности, желающие хоть немного прославиться, сливают всю подноготную журналистам и делятся с ними архивными фото звездных друзей. Так, например, недавно поступила лучшая подруга Меган Маркл Нинаки Пидди, которая теперь уже приобрела статус «бывшей».

Впрочем, некоторые знаменитости, не лишенные самоиронии, добровольно публикуют в соцсетях детские и подростковые фотографии. Более того, они еще и указывают на недостатки, которые с возрастом превратились в достоинства, и шутят по поводу того, что и сами бы себя не узнали на архивных кадрах.



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