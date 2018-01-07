- Милая девочка с буйной, но безумно модной в девяностые шевелюрой, которая открыто улыбается нам с этого снимка, с юных лет мечтала стать актрисой. Сейчас в это трудно поверить, но в детстве эта знаменитость была очень неуверенной в себе. «Мне было некомфортно в собственной коже, поэтому мне нравилось притворяться кем-то другим. Это помогло мне освободиться от комплексов», — признается уже повзрослевшая шатенка с мексиканскими корнями
Практически у каждого человека в семейном архиве наверняка имеются смешные и неудачные фотографии, которые могут заставить предаться ностальгическим чувствам или же вогнать в краску. Вроде и хочется их выбросить, но совесть не позволяет избавиться от памятных кадров, пусть и нелепых. Как правило, такие снимки всплывают во время душевных посиделок с родными или друзьями и быстро забываются.
Однако селебрити всегда надо быть настороже — порой их «доброжелательные» приятели детства и юности, желающие хоть немного прославиться, сливают всю подноготную журналистам и делятся с ними архивными фото звездных друзей. Так, например, недавно поступила лучшая подруга Меган Маркл Нинаки Пидди, которая теперь уже приобрела статус «бывшей».
Впрочем, некоторые знаменитости, не лишенные самоиронии, добровольно публикуют в соцсетях детские и подростковые фотографии. Более того, они еще и указывают на недостатки, которые с возрастом превратились в достоинства, и шутят по поводу того, что и сами бы себя не узнали на архивных кадрах.
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А думала, что последняя девочка это Хакамада. Но окзалось, что Деми Мур
Миранда Керр такая лапочка, я влюбилась) Интересно посмотреть на ее нового малыша
Энн Хэтуэй, как то плоховато выглядит, как так-то((( я думала она надолго останется молодой, лучезарной девочкой, она же вроде ещё молодая, а тут, на снимке тётенька какая-то ((( хотя, может просто уставшая ?
Теперь понятно в кого пошли дочки Деми Мур, это же ее копии до операций...
Хэтэвей и Бекхэм страшилы неимоверные
А что у мадонны на лице? Что с кожей?
Бибер в детстве был так похож на Пола Уэсли! Одно лицо! Но с годами Пол стал намнооого симпатичнее)
Всех узнала, кроме Мендес и Адель.А Плюссайз эта и в детстве какая красивая была!(лицо)
Теперь понятно в кого пошли дочки Деми Мур, это же ее копии до операций...