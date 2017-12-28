Британские СМИ продолжают обсуждать каждый выход будущей супруги принца Гарри Меган Маркл. Недавно выяснилось, что будущая монаршая особа совершенно не умеет делать реверанс.
На днях в эфир британского телевидения вышла телепередача, в которой королевский дворецкий Грант Харролд подробно разобрал поведение Маркл на рождественской службе. По мнению эксперта, Меган чересчур старалась проявить вежливость по отношению к королеве Елизавете II, из-за чего совершила довольно грубую ошибку.
Стоит отметить, что Грант Харролд оказался благосклонен к Меган и списал ее оплошность на волнение. Уверены, будущая монаршая особа еще успеет освоить все тонкости королевского этикета до свадьбы.
Что-то плохо они учат Маркл прилично выглядеть, нахлобучили на нее недоразумение в виде шляпки и смотрели ухмыляясь , как она поклоняется королеве, вместо реверанса, хорошо хоть на колени не бухнулась. Что принц в ней нашел-то ? баб что ли мало вокруг, притащил в семью не пойми что. Пишут у их пары уже много поклонников среди англичан, вот что-то не верится мне в это
Ну Меган же обязана делать реверанс перед Кейт, пусть тренируется, каждый раз когда встречает её)))
Ну Меган же обязана делать реверанс перед Кейт, пусть тренируется, каждый раз когда встречает её)))
Гарри хоть и 33 года, развитие у него на уровне 18 летнего юноши,, Ему кажется что он крут, женился вопреки и всем и всему на трижды разведенной мулатке, другой веры, а она тертый калач, прошла крым- мрым,и медные трубы
не обязана. реверанс обязаны делать только перед Королевой все особы женского пола, по крови не принадлежащие к королевской семье. Кейт - не принцесса по крови, поэтому обязана приседать, внучки Елизаветы, например, этого делать не обязаны.
Что-то плохо они учат Маркл прилично выглядеть, нахлобучили на нее недоразумение в виде шляпки и смотрели ухмыляясь , как она поклоняется королеве, вместо реверанса, хорошо хоть на колени не бухнулась. Что принц в ней нашел-то ? баб что ли мало вокруг, притащил в семью не пойми что. Пишут у их пары уже много поклонников среди англичан, вот что-то не верится мне в это
Зато язык научилась показывать)))
не обязана. реверанс обязаны делать только перед Королевой все особы женского пола, по крови не принадлежащие к королевской семье. Кейт - не принцесса по крови, поэтому обязана приседать, внучки Елизаветы, например, этого делать не обязаны.
Что за бред...происхождение влияет на реверанс, но в основном это зависит от ранга. Перед королевой обязаны делать реверанс и ее кровные внучки. Так же реверанс делается и не только перед королевой. Некоторые монаршие особы (как например будущая жена Гарри) обязаны это делать перед Кейт т.к. Кейт герцогиня, что является наивысшим рангом.
не обязана. реверанс обязаны делать только перед Королевой все особы женского пола, по крови не принадлежащие к королевской семье. Кейт - не принцесса по крови, поэтому обязана приседать, внучки Елизаветы, например, этого делать не обязаны.
Когда Кейт одна, она должна делать реверанс : для Королевы, Камиллы, принцессы Анны, для принцесс Беатрис и Евгении и для принцессы Александры.
Если Кейт вместе с Уильямом, тогда все кроме Королевы должны делать реверанс для Кейт, а она - только Королеве.
Всегда должны делать реверанс для Кейт : невеста принца Гарри, Зара Филлипс и графиня Софи.
Как все сложно! Реверансы, поклоны...Слава Богу у нас никто перед Путиным не должен реверансы делать...