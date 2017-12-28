Меган Маркл стала самой обсуждаемой персоной этого декабря. Неудивительно, что поклонники британской королевской семьи внимательно оценивают каждый публичный выход невесты принца Гарри. Оказалось, американская актриса не всегда все делает правильно.

1 2 3 ... 13 Королевский дворецкий Грант Харролд объяснил, какую ошибку совершила Меган Маркл во время рождественской службы

Британские СМИ продолжают обсуждать каждый выход будущей супруги принца Гарри Меган Маркл. Недавно выяснилось, что будущая монаршая особа совершенно не умеет делать реверанс.



На днях в эфир британского телевидения вышла телепередача, в которой королевский дворецкий Грант Харролд подробно разобрал поведение Маркл на рождественской службе. По мнению эксперта, Меган чересчур старалась проявить вежливость по отношению к королеве Елизавете II, из-за чего совершила довольно грубую ошибку.

Все дело в том, что невеста принца Гарри излишне низко присела в реверансе и одновременно сделала поклон, что противоречит этикету. В этом вопросе Маркл стоило равняться на Миддлтон — более опытная герцогиня лишь слегка присела на колено, выставив правую ногу вперед. Все дело в том, что невеста принца Гарри излишне низко присела в реверансе и одновременно сделала поклон, что противоречит этикету. В этом вопросе Маркл стоило равняться на Миддлтон — более опытная герцогиня лишь слегка присела на колено, выставив правую ногу вперед.

Стоит отметить, что Грант Харролд оказался благосклонен к Меган и списал ее оплошность на волнение. Уверены, будущая монаршая особа еще успеет освоить все тонкости королевского этикета до свадьбы.