Не так давно Роман Гриценко попытался извиниться перед Ольгой Бузовой, за которой ухаживал несколько месяцев, за то, что обратил внимание на новую участницу «Дома-2». Телеведущая не простила юношу, но он не намерен сдаваться и планирует вернуть ее расположение.

1 2 3 ... 14 Роман Гриценко хочет вернуть расположение Ольги Бузовой

Уже не первый месяц зрители телепроекта «Дом-2» наблюдают за развитием отношений Ольги Бузовой и Романа Гриценко. Юноша тщетно пытался добиться расположения ведущей. Ольга не отвергала его ухаживания, но и не отвечала взаимностью. Поняв, что у него нет шансов, Роман переключил свое внимание на новую участницу проекта Елену Хромину. Бузова, не ожидая такого предательства, устроила ухажеру сцену ревности со слезами. Гриценко попытался извиниться перед телеведущей, подарив ей букет белых роз, но та не приняла цветы.



На днях молодой человек дал интервью порталу Super.ru, в котором рассказал об отношениях с Ольгой.

«Все, что с Олей происходит, — это искренне, никакого сценария нет. В последнее время, правда, ничего хорошего… Я облажался, накосячил. В какой-то момент подумал, что с ее стороны нет особой симпатии, шансов нет. Пришла девочка, и я подумал, что настал момент Олю забывать, если нет шансов», — поделился с журналистами Роман. «Все, что с Олей происходит, — это искренне, никакого сценария нет. В последнее время, правда, ничего хорошего… Я облажался, накосячил. В какой-то момент подумал, что с ее стороны нет особой симпатии, шансов нет. Пришла девочка, и я подумал, что настал момент Олю забывать, если нет шансов», — поделился с журналистами Роман.

Юноша рассказал, что очень хочет наладить общение с Бузовой. По мнению Гриценко, вся эта ситуация напомнила телеведущей развод с Тарасовым, именно поэтому она все время плачет. «У меня сейчас одна Оля в голове. Просыпаюсь — думаю о ней, засыпаю — думаю о ней», — закончил интервью молодой человек.



Как вы думаете, насколько серьезны чувства Романа?