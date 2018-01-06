В этом материале мы расскажем вам об известных актрисах (и не только), которым посчастливилось сыграть легендарных представительниц прекрасного пола 20 века.

1 2 3 ... 18 Анджелина Джоли сыграла супермодель Джию Каранджи в фильме «Джиа», 1998 год

Историю супермодели 1980-х Джии Каранджи, погибшей от СПИДа в возрасте 26 лет, многие узнали как раз благодаря фильму «Джиа» и блестящей актерской игре Анджелины Джоли. Стилисты максимально приблизили внешность актрисы к прототипу, а сама Энджи мастерски перевоплотилась в свою героиню, прочувствовав ее характер и точно передав трагедию саморазрушения. Посмотрев этот фильм, вы еще долго будете отходить от нахлынувших эмоций

Наверное, каждый из нас любит смотреть фильмы, которые вдохновляют. Еще лучше, если такие киноленты основаны на реальных событиях и рассказывают нам непридуманные истории из жизни.

В этом материале мы вспомнили биографические картины, повествующие о жизни легендарных женщин — кинодив, супермоделей, актрис, певиц, принцесс и видных жен политиков. В этом материале мы вспомнили биографические картины, повествующие о жизни легендарных женщин — кинодив, супермоделей, актрис, певиц, принцесс и видных жен политиков.

Наша подборка посвящена не самим фильмам, а героиням, которые взяли на себя смелость воссоздать знаменитый женский образ. Анджелина Джоли в роли Джии Каранджи, Юлия Пересильд, сыгравшая Людмилу Гурченко, Мишель Уильямс, ставшая Мэрилин Монро, и другие интересные перевоплощения уже в нашей галерее.