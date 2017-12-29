До встречи с принцем Гарри Меган Маркл вела лайфстайл-блог, в котором рассказывала о своих тренировках, хобби и делилась с читателями разными полезными советами. Весной этого года проект прекратил свое существование. На днях журналисты вспомнили, что в прошлый раз перед наступлением Нового года актриса призналась своим поклонникам, что обещает себе наконец перестать грызть ногти и сквернословить. «Вообще эти пункты входят в список моих целей из года в год. Никак не получается избавиться от этих вредных привычек!» — написала Меган.
Очевидно, что и 2018 год не станет исключением, ведь жене монаршей особы нельзя ходить с неопрятным маникюром!
Маркл призналась, что как только немного выпьет, сразу забывает о своем обещании не ругаться, а из-за стресса не может перестать кусать ногти. Кроме того, Меган каждый год мечтает возобновить занятия французским языком и пробежать марафон. Что ж, зная любовь к спорту Гарри, предполагаем, что принц составит ей компанию.
Такая же, как все: Меган Маркл никак не может перестать сквернословить и грызть ногти
До встречи с принцем Гарри Меган Маркл вела лайфстайл-блог, в котором рассказывала о своих тренировках, хобби и делилась с читателями разными полезными советами. Весной этого года проект прекратил свое существование. На днях журналисты вспомнили, что в прошлый раз перед наступлением Нового года актриса призналась своим поклонникам, что обещает себе наконец перестать грызть ногти и сквернословить. «Вообще эти пункты входят в список моих целей из года в год. Никак не получается избавиться от этих вредных привычек!» — написала Меган.
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если сквернословит после того, как выпьет - пусть не пьет. Кусание ногтей - свидетельство невротического состояния. Здесь уже к психологу или психотерапевту надо. У нее по ходу, кроме онихофагии (покусывания ногтей) еще есть нездоровые повторяющееся формы поведения в виде накручивания волос.
очень похоже на враньё.. ногти у человека, который грызёт их, выглядят совсем по другому, говорю как человек, который раньше грыз ногти, да и друзья такие имеются.. у Меган же всё аккуратно, состояние её рук хорошее, лучше намного чем у той же Кейт