Перед новогодними праздниками многие из нас пишут список целей на грядущий год. Меган Маркл — не исключение. У невесты принца Гарри, по ее собственным словам, каждый раз стандартный набор обещаний самой себе.

1 2 3 ... 15 Меган Маркл каждый год обещает себе избавиться от нескольких вредных привычек

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл вела лайфстайл-блог, в котором рассказывала о своих тренировках, хобби и делилась с читателями разными полезными советами. Весной этого года проект прекратил свое существование. На днях журналисты вспомнили, что в прошлый раз перед наступлением Нового года актриса призналась своим поклонникам, что обещает себе наконец перестать грызть ногти и сквернословить. «Вообще эти пункты входят в список моих целей из года в год. Никак не получается избавиться от этих вредных привычек!» — написала Меган.



Очевидно, что и 2018 год не станет исключением, ведь жене монаршей особы нельзя ходить с неопрятным маникюром!



Маркл призналась, что как только немного выпьет, сразу забывает о своем обещании не ругаться, а из-за стресса не может перестать кусать ногти. Кроме того, Меган каждый год мечтает возобновить занятия французским языком и пробежать марафон. Что ж, зная любовь к спорту Гарри, предполагаем, что принц составит ей компанию.