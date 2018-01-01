Кажется, что год Огненного Петуха пролетел незаметно — мы и глазом не успели моргнуть, как он закончился. Однако эти 12 месяцев были насыщены событиями, как радостными, так и грустными. С особым интересом мы следили за тем, что происходит в жизни звезд. Woman.ru предлагает вам совершить небольшое путешествие на машине времени и вспомнить самые яркие фотомоменты 2017-го.

2017 год был богат на события в жизни мировых звезд. Мы сопереживали знаменитым женщинам, которые нашли в себе силы признаться в том, что подвергались сексуальным домогательствам одного из самых влиятельных продюсеров в Голливуде Харви Вайнштейна. С не меньшим интересом мы следили за тем, как развивался роман принца Гарри и актрисы Меган Маркл и радовались, как за себя, когда стало известно об их помолвке. Мы с грустью наблюдали, как распадаются с виду крепкие семьи, и смахивали слезы счастья, рассматривая фото звезд, заключивших брак в этом году.



Практически все из вышеперечисленных моментов запечатлены на фото. Именно поэтому мы решили подготовить подборку самых ярких и эмоциональных кадров с селебами. Одни снимки сделали сами звезды и поделились ими у себя в соцестях, вторые — именитые фотографы, ну а третьи — заслуга вездесущих папарацци.



Woman.ru собрал самые оригинальные, забавные и просто заставляющие задуматься кадры из жизни селебов, чтобы вспомнить, чем жили кумиры миллионов в 2017-м и что обсуждал весь мир. Добро пожаловать в нашу фотогалерею!

