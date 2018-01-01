- 1 февраля 2017 года Бейонсе объявила о том, что станет мамой во второй раз. По этому поводу поп-дива опубликовала в соцсети снимок, на котором она с заметно округлившимся животом позирует в нижнем белье на фоне цветочной арки. Этот кадр вошел в историю еще и по другому поводу: он набрал самое большое количество лайков за все время существования Инстаграма
2017 год был богат на события в жизни мировых звезд. Мы сопереживали знаменитым женщинам, которые нашли в себе силы признаться в том, что подвергались сексуальным домогательствам одного из самых влиятельных продюсеров в Голливуде Харви Вайнштейна. С не меньшим интересом мы следили за тем, как развивался роман принца Гарри и актрисы Меган Маркл и радовались, как за себя, когда стало известно об их помолвке. Мы с грустью наблюдали, как распадаются с виду крепкие семьи, и смахивали слезы счастья, рассматривая фото звезд, заключивших брак в этом году.
Практически все из вышеперечисленных моментов запечатлены на фото. Именно поэтому мы решили подготовить подборку самых ярких и эмоциональных кадров с селебами. Одни снимки сделали сами звезды и поделились ими у себя в соцестях, вторые — именитые фотографы, ну а третьи — заслуга вездесущих папарацци.
Woman.ru собрал самые оригинальные, забавные и просто заставляющие задуматься кадры из жизни селебов, чтобы вспомнить, чем жили кумиры миллионов в 2017-м и что обсуждал весь мир. Добро пожаловать в нашу фотогалерею!