На днях папарацци сделали свежие кадры 36-летней бразильской модели Алессандры Амброссио. Интернет-пользователи, глядя на снимки, пришли в недоумение, ведь еще несколько недель назад фигура «ангела» Victoria's Secret была намного лучше.

1 2 3 ... 14 Поклонники остались в недоумении, увидев дряблое тело Алессандры Амбросио

20 ноября состоялось ежегодное шоу Victoria's Secret, в котором приняли участие как «ангелы» прошлых лет, так и новые модели. Одной из манекенщиц была и Алессандра Амброссио, которая тогда объявила об окончании модельной карьеры. С тех пор прошло полтора месяца, и, кажется, мама двоих детей решила расслабиться.



На днях в Сеть попали снимки Алессандры в купальнике. И если сразу после прошедшего показа Victoria's Secret интернет-пользователи приятно удивлялись тому, что на четвертом десятке Амброссио может затмить своей эффектностью молодых моделей, то сейчас пришли в замешательство. Поклонники знаменитости не могли понять, куда делись упругие ягодицы и плоский живот… Да и в целом тело Алессандры выглядело дряблым.



К слову, перед уходом из модельного бизнеса девушка сообщила, что планирует сосредоточиться на актерской карьере. Многие ее поклонники пришли к выводу, что теперь манекенщице не надо регулярно демонстрировать идеальную фигуру, вот она и решила расслабиться. А как вы думаете, в чем причина столь резкого преображения звезды подиума?