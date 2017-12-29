20 ноября состоялось ежегодное шоу Victoria's Secret, в котором приняли участие как «ангелы» прошлых лет, так и новые модели. Одной из манекенщиц была и Алессандра Амброссио, которая тогда объявила об окончании модельной карьеры. С тех пор прошло полтора месяца, и, кажется, мама двоих детей решила расслабиться.
На днях в Сеть попали снимки Алессандры в купальнике. И если сразу после прошедшего показа Victoria's Secret интернет-пользователи приятно удивлялись тому, что на четвертом десятке Амброссио может затмить своей эффектностью молодых моделей, то сейчас пришли в замешательство. Поклонники знаменитости не могли понять, куда делись упругие ягодицы и плоский живот… Да и в целом тело Алессандры выглядело дряблым.
К слову, перед уходом из модельного бизнеса девушка сообщила, что планирует сосредоточиться на актерской карьере. Многие ее поклонники пришли к выводу, что теперь манекенщице не надо регулярно демонстрировать идеальную фигуру, вот она и решила расслабиться. А как вы думаете, в чем причина столь резкого преображения звезды подиума?
Спустя всего полтора месяца после завершения модельной карьеры тело Алессандры Амброссио уже выглядит дряблым
20 ноября состоялось ежегодное шоу Victoria's Secret, в котором приняли участие как «ангелы» прошлых лет, так и новые модели. Одной из манекенщиц была и Алессандра Амброссио, которая тогда объявила об окончании модельной карьеры. С тех пор прошло полтора месяца, и, кажется, мама двоих детей решила расслабиться.
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Да ладно , в 35 такое тело- большой труд и работа ее была .
Она уже давно так выглядит.видимо поэтому карьеру и завершила
Она ушла из ангелов, а не из моделинга
где там дряблость?
Да обычная фигура, всегда у нее такая, ну, может чуть животик выпирает. Наверное просто покушала наконец )
ну она не дряблая, че за г/о/н
В каком месте дряблая? Не фотошопные и не постановочные фото, в отличие от инстаграммщиц, но целлюлита не увидела.
Нормальное тело, а ноги у неё короткие и кривые. Но дряблости никакой нет
ТОже не увидела никакой дряблости... Лучше про вечно молодую АБ Пугачеву напишите. Как она выглядит моложе своих внуков))) Ну что за бред?)))
отстаньте от человека !!! ни покушать нельзя спокойно ,ни поплавать ....везде эти папарацци с камерами ....за собой бы так следили ,как за звёздами )))