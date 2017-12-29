Скандал вокруг Харви Вайншейна не утихает уже несколько месяцев. Многие деятели кино не остались в стороне и высказали свое мнение о непристойном поведении знаменитостей. Некоторые звезды даже нашли в себе силы признаться, что становились жертвами сексуальных домогательств. Так, например, среди российских актрис в такой ситуации оказалась Равшана Куркова.
На днях Рената Литвинова в интервью Youtube-каналу «Дрель» сообщила, что ей не только известно о подобных неприятных инцидентах, когда режиссеры использовали свое положение, но и она сама однажды едва не попала в беду.
Литивнова также добавила из-за того, что отказала тому мужчине, ее карьера не оказалась под угрозой. Актриса также иронично заметила, что вряд ли в ее возрасте кто-то захочет к ней обратиться с непристойным предложением.
На 4-ой фотке Рената держит мои любимые духи!
Она права- "вряд ли в ее возрасте кто-то захочет к ней обратиться с непристойным предложением", НО думаю, здесь дело далеко не в возрасте))))))
На 4-ой фотке Рената держит мои любимые духи!
А что за духи??))
Розовая любовь
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