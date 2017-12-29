За последнее время многие звезды признались в том, что сталкивались с непристойными предложениями от влиятельных людей в шоу-бизнесе. Рената Литвинова тоже однажды оказалась в непростой ситуации.

1 2 3 ... 15 Рената Литвинова прокомментировала скандал вокруг Харви Вайнштейна

Скандал вокруг Харви Вайншейна не утихает уже несколько месяцев. Многие деятели кино не остались в стороне и высказали свое мнение о непристойном поведении знаменитостей. Некоторые звезды даже нашли в себе силы признаться, что становились жертвами сексуальных домогательств. Так, например, среди российских актрис в такой ситуации оказалась Равшана Куркова.



На днях Рената Литвинова в интервью Youtube-каналу «Дрель» сообщила, что ей не только известно о подобных неприятных инцидентах, когда режиссеры использовали свое положение, но и она сама однажды едва не попала в беду.

«Такое бывало в моей жизни, но это было так смешно. <…> Я матерая дама, попробуй ко мне пристань. Не представляю, чтобы меня взяли и заставили что-то такое делать», — поделилась Рената. «Такое бывало в моей жизни, но это было так смешно. <…> Я матерая дама, попробуй ко мне пристань. Не представляю, чтобы меня взяли и заставили что-то такое делать», — поделилась Рената.

Литивнова также добавила из-за того, что отказала тому мужчине, ее карьера не оказалась под угрозой. Актриса также иронично заметила, что вряд ли в ее возрасте кто-то захочет к ней обратиться с непристойным предложением.