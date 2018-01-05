В обществе принято вести себя прилично, чтобы не доставлять дискомфорт окружающим, а все некультурные действия воспитанные люди если и совершают, то под покровом темноты, и то, когда их никто не видит. Однако, как известно, если есть правило, то непременно будут и исключения.
Бывает, что один человек может быть внимательным и учтивым даже к незнакомцам. И этот же самый человек однажды может начисто позабыть про этикет — причем в людном месте и на глазах у изумленной публики.
Из нашей подборки вы сможете узнать о тех знаменитостях, кто намеренно или из-за невнимательности попадал в неловкую ситуацию и кому потом пришлось извиняться за свое поведение.
Где ваши манеры? Знаменитости, которые вели себя некрасиво и неприлично в общественных местах
В обществе принято вести себя прилично, чтобы не доставлять дискомфорт окружающим, а все некультурные действия воспитанные люди если и совершают, то под покровом темноты, и то, когда их никто не видит. Однако, как известно, если есть правило, то непременно будут и исключения.
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Слушайте, ну иногда нос и правда сильно судит, что не нельзя просто так взять и не почесать). Это не значит, что королева ЕII и Джей Ло там пытаются что-то вычистить. А по поводу Арианы Гранде, она там еще умудрилась сказать что ненавидит Америку и американцев.
Мария Шрайвер не актриса, будьте корректнее, редакторы. а нос чешется у всех, звезды тоже люди.
пардон , а что делать если трусы застряли между ягодиц? терпеть трение? мужикам значит можно , а женщины должны "соблюдать приличия".а еще , выражение "пальчики оближешь" не только образное, ведь если вкусно, то и тарелку вылижешь. манеры блин, нормы, границы,этикет,да не укорачивайте себе жизнь, делайте что удобно.никому нет дела.