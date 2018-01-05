Только самые отчаянные люди и еще, пожалуй, социопаты могут позволить себе не придерживаться правил этикета в общественных местах. Хотя, будем честны, у многих бывают плохие дни, когда окружающие становятся свидетелями погружения человека в богатый внутренний мир его собственного носа. Как вы догадываетесь, звезды и тут не исключение. Мы насобирали целую галерею фотодоказательств того, что иногда селебы начисто забывают о базовых приличиях.

1 2 3 ... 22 В 2015 году слава затмила рассудок певицы Арианы Гранде, а иначе объяснить тот факт, что артистка лизнула пончик, лежащий на витрине в магазине, невозможно. Пикантный момент был заснят на камеру видеонаблюдения и моментально разлетелся по Сети. Ариане пришлось потом публично принести извинения

В обществе принято вести себя прилично, чтобы не доставлять дискомфорт окружающим, а все некультурные действия воспитанные люди если и совершают, то под покровом темноты, и то, когда их никто не видит. Однако, как известно, если есть правило, то непременно будут и исключения.



Бывает, что один человек может быть внимательным и учтивым даже к незнакомцам. И этот же самый человек однажды может начисто позабыть про этикет — причем в людном месте и на глазах у изумленной публики.



Из нашей подборки вы сможете узнать о тех знаменитостях, кто намеренно или из-за невнимательности попадал в неловкую ситуацию и кому потом пришлось извиняться за свое поведение.