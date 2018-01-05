- Матильда нашего времени: Элеонора СевенардВ начале осени 2017 года журнал Tatler представил 12 новых героинь, которым в октябре предстояло дебютировать в свете. Среди девушек, попавших на страницы глянца, оказалась и прапраправнучка легендарной Матильды Кшесинской Элеонора Севенард — юный ангел с невероятно глубоким взглядом. Не в обиду другим участницам списка, но 19-летнюю балерину мы выделили сразу. И правильно сделали
Порой кажется, что шансов пробиться в число тех, чьи имена постоянно на слуху, просто нет — все места под солнцем давно распределены . Однако наши герои в 2017-м доказали обратное: они за считаные месяцы сумели завоевать внимание публики и заставили всех говорить о себе.
Кто-то покорил YouTube, кто-то — модный бизнес. Одним удалось заслужить признание театральных зрителей, а другим — телевизионных. Не обошлось, конечно, и без представителей рэп-индустрии (куда же теперь без них). Так, в прошедшем году о некоторых исполнителях, выступающих в этом жанре, только успевали писать СМИ.
Итак, перед вами 8 ярких героев, запомнившихся нам своими проектами, поступками, словами и творениями.
Герои нашего времени? Грустно как-то...
Достаточно спорный рейтинг... Но, как говорится, на безрыбье и рак - рыба. Ничего не могу сказать о Элеоноре Севенард (ибо ничего не понимаю в балете) и Юрии Дуде ( не видела ни одного интервью). Остальные-.....
Мда...а дальше хуже
Знаю только Feduk..дочь часто слушала и клип смотрела.И всё...
ДУдь это нечто чмошное и примитивное. Ведёт интервью как тупой школьник.