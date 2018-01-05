Woman.ru продолжает серию рейтингов о самых обсуждаемых людях и событиях прошедшего года. Мы уже поговорили о громких скандалах, разводах, свадьбах… Теперь настала очередь отметить заслуги всех тех, кто в 2017-м достиг невероятных вершин.

1 2 3 ... 32 Матильда нашего времени: Элеонора Севенард В начале осени 2017 года журнал Tatler представил 12 новых героинь, которым в октябре предстояло дебютировать в свете. Среди девушек, попавших на страницы глянца, оказалась и прапраправнучка легендарной Матильды Кшесинской Элеонора Севенард — юный ангел с невероятно глубоким взглядом. Не в обиду другим участницам списка, но 19-летнюю балерину мы выделили сразу. И правильно сделали

Порой кажется, что шансов пробиться в число тех, чьи имена постоянно на слуху, просто нет — все места под солнцем давно распределены . Однако наши герои в 2017-м доказали обратное: они за считаные месяцы сумели завоевать внимание публики и заставили всех говорить о себе.



Кто-то покорил YouTube, кто-то — модный бизнес. Одним удалось заслужить признание театральных зрителей, а другим — телевизионных. Не обошлось, конечно, и без представителей рэп-индустрии (куда же теперь без них). Так, в прошедшем году о некоторых исполнителях, выступающих в этом жанре, только успевали писать СМИ.



Итак, перед вами 8 ярких героев, запомнившихся нам своими проектами, поступками, словами и творениями.