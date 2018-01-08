Woman.ru продолжает серию рейтингов о самых обсуждаемых событиях прошедшего года. О громких скандалах с участием российских звезд мы уже поговорили, теперь настала очередь вспомнить, о чем твердил весь мир. И нет, речь пойдет не только об истории Харви Вайнштейна…

1 2 3 ... 39 Весь Голливуд против Харви Вайнштейна Эта история уже порядком всем надоела, так что не будем в очередной раз смаковать подробности и просто, как говорят в школе, пробежимся по материалу. Напомним, в начале октября мировые СМИ затрубили о вопиющем поведении одного из самых влиятельных продюсеров современности Харви Вайнштейна. В газете New York Times было опубликовано огромное расследование, в котором подробно рассказывалось о возмутительных действиях мужчины в отношении молодых актрис

2017 год выдался щедрым на громкие скандалы. На протяжении прошедших 12 месяцев произошло немало странных, неприятных, возмутительных и абсурдных событий, обойти вниманием которые мы точно не могли.



Конечно, в центре всего — вопиющая история о запутанных и «слишком близких» отношениях Харви Вайнштейна с голливудскими актрисами. Как забыть шокирующие признания Гвинет Пэлтроу, Анджелины Джоли, Роуз Макгоуэн и Дженнифер Лоуренс? И надо ли их забывать? Мы считаем, что нет, и потому еще раз вспомним все, что звездные красавицы сказали в адрес негодяя-продюсера.



И все же болезненной темой харассмента наш рейтинг не ограничивается, так что помимо рассказов о других домогательствах (передаем привет Терри Ридчарсону и Кевину Спейси) мы хотим поговорить также о семейных драмах, хакерских взломах и межрасовых конфликтах.



Не переключайтесь: местами будет неприятно, но поучительно.