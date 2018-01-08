- Весь Голливуд против Харви ВайнштейнаЭта история уже порядком всем надоела, так что не будем в очередной раз смаковать подробности и просто, как говорят в школе, пробежимся по материалу. Напомним, в начале октября мировые СМИ затрубили о вопиющем поведении одного из самых влиятельных продюсеров современности Харви Вайнштейна. В газете New York Times было опубликовано огромное расследование, в котором подробно рассказывалось о возмутительных действиях мужчины в отношении молодых актрис
2017 год выдался щедрым на громкие скандалы. На протяжении прошедших 12 месяцев произошло немало странных, неприятных, возмутительных и абсурдных событий, обойти вниманием которые мы точно не могли.
Конечно, в центре всего — вопиющая история о запутанных и «слишком близких» отношениях Харви Вайнштейна с голливудскими актрисами. Как забыть шокирующие признания Гвинет Пэлтроу, Анджелины Джоли, Роуз Макгоуэн и Дженнифер Лоуренс? И надо ли их забывать? Мы считаем, что нет, и потому еще раз вспомним все, что звездные красавицы сказали в адрес негодяя-продюсера.
И все же болезненной темой харассмента наш рейтинг не ограничивается, так что помимо рассказов о других домогательствах (передаем привет Терри Ридчарсону и Кевину Спейси) мы хотим поговорить также о семейных драмах, хакерских взломах и межрасовых конфликтах.
Не переключайтесь: местами будет неприятно, но поучительно.
Что-то я так и не поняла, из-за чего весь шум с Кендалл Дженер и рекламой пепси..
Такие скандалы дают понять, сколько же людей по всему миру нуждаются в принудительной госпитализации.
Как же уже надоели такие новости. Пишите о хороших и интересных!!! Тошнит уже от грязи и смакования сплетен.
если бы харви был посимпатичнее, никто бы наверняка не имел к нему претензий ;)), но поскольку он откровенно страшненький, то само собой все получили психтравму от его приставаний, и как такие женщины как его жена на таких заряцца? ведь вроде сама по себе успешная
Ну, я Кидман понимаю, Скарсгарда грех не облобызать, это чисто истинктивное желание..
Скоро нельзя будет пользоваться автозагаром - оскорбишь негра. Нельзя вообще улыбаться полицейским - оскорбишь негра. Господи, в США опять расовая дискриминация, только уже по отношению к белым. Все видят, но молчат.