30 декабря на НТВ вышел самый необычный выпуск «Секрета на миллион». Дело в том, что в кресле гостя оказалась Лера Кудрявцева, а каверзные вопросы ей задавали приходящие знаменитости.
Самыми интересными получились беседы телеведущей с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Так, Сергей на протяжение всего разговора то и дело вспоминал свои отношения с Лерой и делал вид, что знать не знает ее мужа Игоря. А Николай решил затронуть во время разговора крайне пикантные темы.
Также звездная блондинка рассказала, каково ей выстраивать отношения на расстоянии: «Я очень скучаю! Вообще, у нас доверие в семье, нет ревности. Без доверия брак не может существовать. Мой муж, конечно, спортсмен, молодой, красивый и богатый, но и я тоже красивая и богатая. Я знаю, что он меня любит, и потому совсем не ревную. Выйдя за него замуж, я научилась не ревновать».
Николай предложил Лере коротать время вместе, когда их вторые половины не в Москве. Ведь Виктория тоже часто находится в разъездах. Также Басков уточнил у Кудрявцевой, есть ли у них с Макаровым брачный контракт, и когда та удивленно ответила, что нет, сказал, что уж он-то сам точно подпишет с Лопыревой подобную бумагу.
Какая мерзкая ложь вся это прога!!!!!!!! Фальшивая насквозь ведущая((((((
Видно Кудрявцева действительно умная женщина раз на молодом сумела жениться, да еще и 6 лет этот брак продолжается. Очень мне понравилась.
Видно Кудрявцева действительно умная женщина раз на молодом сумела жениться, да еще и 6 лет этот брак продолжается. Очень мне понравилась.
Это потому, что они раз в неделю видятся, может и в месяц, держится брак, то что не контролирует и доверяет
А ещё Лера сказала что она вся натуральная. И в ней нет ни капли ботокса и силикона.
Писали что они уже давно не живут. Он ее бросил
Видно Кудрявцева действительно умная женщина раз на молодом сумела жениться, да еще и 6 лет этот брак продолжается. Очень мне понравилась.
А ещё Лера сказала что она вся натуральная. И в ней нет ни капли ботокса и силикона.
Видно Кудрявцева действительно умная женщина раз на молодом сумела жениться
видимо от большой любви она летает на отдых с мамой)
Видно Кудрявцева действительно умная женщина раз на молодом сумела жениться, да еще и 6 лет этот брак продолжается. Очень мне понравилась.
На таких как вы и рассчитано все это медиапросранство