Героем последнего выпуска шоу «Секрет на миллион» в этом году стала... сама Лера Кудрявцева. А интервьюировали телеведущую ее друзья — Сергей Лазарев, Николай Басков и другие звезды.

1 2 3 ... 8 Лера Кудрявцева рассказала о том, как поддерживает отношения с мужем Игорем Макаровым на расстоянии

30 декабря на НТВ вышел самый необычный выпуск «Секрета на миллион». Дело в том, что в кресле гостя оказалась Лера Кудрявцева, а каверзные вопросы ей задавали приходящие знаменитости.



Самыми интересными получились беседы телеведущей с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым. Так, Сергей на протяжение всего разговора то и дело вспоминал свои отношения с Лерой и делал вид, что знать не знает ее мужа Игоря. А Николай решил затронуть во время разговора крайне пикантные темы.

Так, узнав, что Кудрявцева и Макаров живут в разных городах и видятся раз в неделю, Басков принялся шутить над тем, что интимная близость у супругов случается нечасто. На что Лера парировала: «Да, секс раз в неделю. Зато с утра и до вечера!» Так, узнав, что Кудрявцева и Макаров живут в разных городах и видятся раз в неделю, Басков принялся шутить над тем, что интимная близость у супругов случается нечасто. На что Лера парировала: «Да, секс раз в неделю. Зато с утра и до вечера!»

Также звездная блондинка рассказала, каково ей выстраивать отношения на расстоянии: «Я очень скучаю! Вообще, у нас доверие в семье, нет ревности. Без доверия брак не может существовать. Мой муж, конечно, спортсмен, молодой, красивый и богатый, но и я тоже красивая и богатая. Я знаю, что он меня любит, и потому совсем не ревную. Выйдя за него замуж, я научилась не ревновать».



Николай предложил Лере коротать время вместе, когда их вторые половины не в Москве. Ведь Виктория тоже часто находится в разъездах. Также Басков уточнил у Кудрявцевой, есть ли у них с Макаровым брачный контракт, и когда та удивленно ответила, что нет, сказал, что уж он-то сам точно подпишет с Лопыревой подобную бумагу.