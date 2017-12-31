Недавно в российских СМИ заговорили о том, что Ника Белоцерковская разводится со своим супругом Борисом после 17 лет совместной жизни. И хотя известный кулинар прежде не комментировала свою личную жизнь, накануне Нового года она дала понять, что не считает расставание трагедией.

1 2 3 4 5 6 7 Ника Белоцерковская подвела итоги года

В декабре журналисты журнала Tatler подтвердили новость, которую светская Москва обсуждала в кулуарах еще с ноября: Борис и Ника Белоцерковские разводятся. Пара была вместе 17 лет, но, как утверждает пресса, рассталась по неизвестным причинам.

Сама Ника не комментировала данную информацию, однако 31 декабря опубликовала в Интстаграме пост, в котором подтвердила разрыв с мужем. Сама Ника не комментировала данную информацию, однако 31 декабря опубликовала в Интстаграме пост, в котором подтвердила разрыв с мужем.

«Скучнее чтения чужих сновидений только жанр «итоги года», поэтому резво и в трех словах о самых главных подарках от уходящего: свобода, люблю, счастлива. поэтому улыбаюсь с особенной нежностью всем глупостям, что зло шумят», — написала Белоцерковская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Она также пожелала всем тем, кто боится начинать новую жизнь, найти в себе смелость и выполнить задуманное: «а тем кто сомневается, открывать ли новую дверь — не бояться, что парашют не раскроется! раскроется — я точно знаю».



Многие фолловеры увидели в этих словах еще одно доказательство развода, а также намек на новый роман: «Все таки, развелись? А любовь, покажете его», «Прыгаю... Ну, если не раскроется, надеюсь, кто-нибудь поймает!», «Так хочется поговорить про вашу свободу, любовь, только не говорите, что любовь это про детей». А вы согласны с мнением интернет-пользователей?