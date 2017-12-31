В декабре журналисты журнала Tatler подтвердили новость, которую светская Москва обсуждала в кулуарах еще с ноября: Борис и Ника Белоцерковские разводятся. Пара была вместе 17 лет, но, как утверждает пресса, рассталась по неизвестным причинам.
«Скучнее чтения чужих сновидений только жанр «итоги года», поэтому резво и в трех словах о самых главных подарках от уходящего: свобода, люблю, счастлива. поэтому улыбаюсь с особенной нежностью всем глупостям, что зло шумят», — написала Белоцерковская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Она также пожелала всем тем, кто боится начинать новую жизнь, найти в себе смелость и выполнить задуманное: «а тем кто сомневается, открывать ли новую дверь — не бояться, что парашют не раскроется! раскроется — я точно знаю».
Многие фолловеры увидели в этих словах еще одно доказательство развода, а также намек на новый роман: «Все таки, развелись? А любовь, покажете его», «Прыгаю... Ну, если не раскроется, надеюсь, кто-нибудь поймает!», «Так хочется поговорить про вашу свободу, любовь, только не говорите, что любовь это про детей». А вы согласны с мнением интернет-пользователей?
Не дай бог . Для меня трагедия, когда мужа нет рядом, даже в командировке. Люблю его очень, больше 20 лет вместе. С нелюбимым то чего бояться развода?:)) Это как раз легко сделать, и парашюты с кульбитами в прыжках не нужны. Положил ключи на стол, да ушел, земля из под ног не уходит, все обыденно, рутинно.
Не дай бог . Для меня трагедия, когда мужа нет рядом, даже в командировке. Люблю его очень, больше 20 лет вместе. С нелюбимым то чего бояться развода?:)) Это как раз легко сделать, и парашюты с кульбитами в прыжках не нужны. Положил ключи на стол, да ушел, земля из под ног не уходит, все обыденно, рутинно.
Согласна! У меня муж на дежурства недавно был всю ночь, он офицер флота Канады, так я спать не могла всю ночь, скучала, и он тоже. Любимый ребенок и муж - вот счастье!
Не дай бог . Для меня трагедия, когда мужа нет рядом, даже в командировке. Люблю его очень, больше 20 лет вместе. С нелюбимым то чего бояться развода?:)) Это как раз легко сделать, и парашюты с кульбитами в прыжках не нужны. Положил ключи на стол, да ушел, земля из под ног не уходит, все обыденно, рутинно.
Не дай бог . Для меня трагедия, когда мужа нет рядом, даже в командировке.
у каждого своё счастье. глупость - пытаться навязать своё счастье другим и доказывать, что именно так правильно) глу пость. пусть все будут счастливы так, как это надо каждому. кому - с мужем, кому - без, кому с карьерой, кому с детьми, а кому и здоровья достаточно для полного счастья) любви вам, дорогие, и счастья!
Сочувствую. Нет ничего хуже сильной привязанности к мужчине.
Согласна. Это ужасно. Любая зависимость - это слабость и эмоциональная незрелость.
Согласна. Это ужасно. Любая зависимость - это слабость и эмоциональная незрелость.
Никогда ни к кому не была сильно привязана, плохо это или хорошо-не знаю...С личной жизнью все в порядке,
Не дай бог . Для меня трагедия, когда мужа нет рядом, даже в командировке. Люблю его очень, больше 20 лет вместе. С нелюбимым то чего бояться развода?:)) Это как раз легко сделать, и парашюты с кульбитами в прыжках не нужны. Положил ключи на стол, да ушел, земля из под ног не уходит, все обыденно, рутинно.