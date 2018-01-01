Вечером 31 декабря Ксения Бородина опубликовала в своем Инстаграме семейное фото, на котором она запечатлена вместе с дочками, мужем и его сыном. «Очень жаль, что на Новый год нет снега, но самое главное в любом случае это не погода на улице, а погода в доме», — прокомментировала фото телеведущая.
В последнее время Ксения часто говорит о том, как счастлива. Но, как считают некоторые интернет-пользователи, в семье знаменитости не все так гладко. На днях в Сети появилась информация о том, что родственники Курбана Омарова не принимают его известную супругу.
Такой вывод фолловеры Бородиной сделали после дня рождения общей дочери Ксении и Курбана. На праздновании 2-летия Теи, прошедшем в одном из столичных ресторанов, не было никого со стороны супруга телеведущей.
По словам одного из приближенных к паре, дагестанская семья Курбана недовольна тем, как Ксения выставляет свою личную жизнь напоказ, откровенно говорит о муже и о детях и к тому же совершенно не занимается домом, поручая все обязанности штату прислуги.
Родственники Курбана Омарова недовольны его браком с Ксенией Бородиной
Вечером 31 декабря Ксения Бородина опубликовала в своем Инстаграме семейное фото, на котором она запечатлена вместе с дочками, мужем и его сыном. «Очень жаль, что на Новый год нет снега, но самое главное в любом случае это не погода на улице, а погода в доме», — прокомментировала фото телеведущая.
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Девочка на отца похожа, так себе... не будет красивой наверное)
какая разница, довольны или нет родственники) там и без их недовольства брак - сплошная фикция и показуха
она публичная личность и таким образом зарабатывает деньги - на себя курбана и детей. кому какая разница чем недовольны его родственники. ксюха сама их на порог не пустит и пускай они думают довольна она ими или нет
Курбан он и естькурбан, и этим все сказано
Вы посмотрите, у женщины есть деньги и она не хочет горбатиться дома? Да кааак она посмела! )) средневековье блин
Не фанатка Бородиной, но пусть его родственники останутся при своем мнении, потому что семья уже есть, и есть общий ребенок.
Может Ксения их не хочет принимать, это больше вероятно...