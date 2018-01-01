Личная жизнь Ксении Бородиной не дает покоя интернет-пользователям. На этот раз в Сети заговорили о том, что дагестанские родственники Курбана Омарова не принимают его супругу.

Вечером 31 декабря Ксения Бородина опубликовала в своем Инстаграме семейное фото, на котором она запечатлена вместе с дочками, мужем и его сыном. «Очень жаль, что на Новый год нет снега, но самое главное в любом случае это не погода на улице, а погода в доме», — прокомментировала фото телеведущая.



В последнее время Ксения часто говорит о том, как счастлива. Но, как считают некоторые интернет-пользователи, в семье знаменитости не все так гладко. На днях в Сети появилась информация о том, что родственники Курбана Омарова не принимают его известную супругу.



Такой вывод фолловеры Бородиной сделали после дня рождения общей дочери Ксении и Курбана. На праздновании 2-летия Теи, прошедшем в одном из столичных ресторанов, не было никого со стороны супруга телеведущей.



По словам одного из приближенных к паре, дагестанская семья Курбана недовольна тем, как Ксения выставляет свою личную жизнь напоказ, откровенно говорит о муже и о детях и к тому же совершенно не занимается домом, поручая все обязанности штату прислуги.